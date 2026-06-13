NBA: El día más esperado para los Knicks; están a un triunfo para lograr su primer título en 53 años

Los Knicks de Nueva York tienen la oportunidad de ganar su primer campeonato de la NBA desde 1973 cuando enfrenten a los Spurs de San Antonio en el Juego 5 de las Finales, con ventaja de 3-1.

El sueño que parecía imposible hace apenas unos meses, hoy está a una victoria de convertirse en realidad. Los Knicks de Nueva York llegan al Juego 5 de las Finales de la NBA con ventaja de 3-1 sobre los Spurs de San Antonio y con la oportunidad de conquistar su primer campeonato desde 1973.

La serie regresa a Texas con un golpe anímico brutal para los Spurs, que en el Juego 4 llegaron a tener ventaja de 29 puntos pero vivieron la mayor remontada en la historia de las Finales. Un tiro ganador de O. G. Anunoby a 1.2 segundos del final dejó a Nueva York a las puertas del anhelado título. Ahora, toda la presión está del lado de San Antonio, que no tiene margen de error.

El francés Victor Wembanyama ha mostrado destellos de superestrella durante toda la serie, pero necesitará su mejor partido en la temporada para evitar que los Knicks celebren en el Frost Bank Center. Además, los Spurs han tenido problemas para cerrar los encuentros, pese a haber tenido ventajas en distintos momentos de prácticamente todos los juegos de la serie. Del otro lado está el estelar Jalen Brunson, el líder de un equipo que ha devuelto la esperanza a toda una ciudad.

Nueva York vive una auténtica locura con los Knicks. La posibilidad de terminar una sequía de más de medio siglo ha provocado una fiebre que se siente en cada rincón de la Gran Manzana. La mesa parece estar servida para ellos, una franquicia histórica que no levanta el trofeo Larry O'Brien desde hace 53 años, frente a una joven potencia encabezada por el astro Wembanyama, que busca mantener viva la serie y retrasar la fiesta.

Para los Knicks, la misión es simple: solo deben ganar un partido más y poner fin a una de las sequías más largas en la historia del deporte estadounidense. Para los Spurs, es sobrevivir una noche más y tratar de conseguir un milagro que cada vez parece más lejano. El camino de los Knicks hasta este momento ha sido una montaña rusa de emociones. Tras una temporada regular sólida, el equipo neoyorquino ha demostrado una enorme resiliencia en los playoffs.

Han superado lesiones, críticas y momentos adversos para llegar a las puertas de la gloria. La defensa ha sido clave, liderada por un colectivo que ha sabido minimizar las virtudes ofensivas de los Spurs. En el ataque, Brunson ha sido el faro, pero jugadores como Anunoby, Julius Randle y Josh Hart han aportado en momentos cruciales. La profundidad del banquillo ha sido otro factor determinante, con contribuciones oportunas de jugadores como Immanuel Quickley y Isaiah Hartenstein.

Por su parte, los Spurs han dependido en gran medida de Wembanyama, quien ha tenido actuaciones brillantes pero no ha recibido suficiente apoyo de sus compañeros. Devin Vassell y Keldon Johnson han tenido altibajos, mientras que el veterano Chris Paul no ha podido controlar el ritmo de los partidos como se esperaba. La serie ha sido un reflejo de la juventud e inexperiencia del equipo texano, que ha demostrado talento pero también inmadurez en los momentos decisivos.

El Juego 5 promete ser un espectáculo inolvidable. El Frost Bank Center estará repleto de una afición que no ha perdido la esperanza, pese a la adversidad. Los Spurs saben que deben ganar o estarán fuera, mientras que los Knicks intentarán cerrar la serie con la misma determinación que les ha llevado hasta aquí. La historia está de su lado: ningún equipo ha remontado un 3-1 en las Finales de la NBA desde que los Cavaliers lo hicieron en 2016.

Sin embargo, los Knicks no quieren confiarse, conscientes de que los Spurs tienen armas para complicarles la vida. Wembanyama ha dejado claro que no se rendirá, y su capacidad para alterar tiros y anotar desde cualquier posición lo convierte en una amenaza constante. Pero enfrente tendrá a un equipo con hambre de gloria, un equipo que ha esperado 53 años para volver a ser campeón.

La ciudad de Nueva York entera estará pendiente de cada posesión, de cada jugada, de cada tiro. Si los Knicks logran la victoria, será una noche histórica que quedará grabada para siempre en la memoria de sus seguidores. Si no, la serie se trasladará de nuevo a Nueva York para un Juego 6 que podría ser igualmente épico. Pero la oportunidad está ahí, al alcance de la mano, y los Knicks no quieren dejarla escapar





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