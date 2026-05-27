NBA en México: Precios y detalles del partido Nuggets vs Mavericks

La NBA regresa a la Ciudad de México con el duelo entre los Denver Nuggets y los Dallas Mavericks. Conoce los precios de los boletos y los detalles del evento.

La NBA continúa su expansión global con la celebración de partidos oficiales fuera de Estados Unidos, y México se ha consolidado como un destino clave para la liga.

Este año, el evento estelar será el enfrentamiento entre los Denver Nuggets y los Dallas Mavericks, programado para llevarse a cabo en la Arena Ciudad de México, también conocida como la casa de la NBA en México. Este partido, que forma parte de la temporada regular 2024-2025, promete ser un espectáculo de alto nivel, pues ambos equipos cuentan con estrellas de calibre mundial: Nikola Jokic, tres veces Jugador Más Valioso y actual subcampeón, lidera a los Nuggets, mientras que Luka Doncic, uno de los talentos más brillantes de la liga, encabeza a los Mavericks.

La expectativa es enorme, y los aficionados mexicanos tendrán la oportunidad de ver en vivo a estos dos gigantes del baloncesto. Los precios de los boletos ya han sido revelados, generando un gran revuelo entre los seguidores. El boleto más económico se encuentra en la sección Balcón 3, con un costo de 20 mil 850 pesos mexicanos. Aunque este precio es elevado en comparación con años anteriores, la demanda sigue siendo alta.

La preventa exclusiva para titulares de tarjetas Citibanamex ya concluyó, pero aún hay oportunidades para adquirir entradas. Los aficionados registrados en el sitio oficial de la NBA podrán comprar boletos durante el miércoles y jueves, mientras que la venta general comenzará el viernes a partir de las 10:00 horas. Se espera que las entradas se agoten rápidamente, dado el interés que despiertan estos dos equipos en México. Los Nuggets ya tienen experiencia jugando en la Ciudad de México.

Su única visita previa fue el 14 de octubre de 2006, cuando se enfrentaron a los Golden State Warriors y cayeron derrotados. En aquella ocasión, el equipo contaba con la presencia del mexicano Eduardo Nájera, lo que generó una gran conexión con el público local.

Ahora, 18 años después, los Nuggets regresan como un equipo completamente diferente, con un núcleo encabezado por Jokic, Jamal Murray y Aaron Gordon, listos para demostrar por qué fueron campeones en 2023 y subcampeones en 2024. Por su parte, los Mavericks jugarán por primera vez en México, lo que añade un atractivo especial para los fanáticos que desean ver a Doncic y compañía en acción. La NBA ha apostado fuertemente por México como mercado estratégico.

La Arena Ciudad de México ha sido sede de múltiples partidos de pretemporada y temporada regular, atrayendo a miles de aficionados cada año. Este evento no solo representa una oportunidad para disfrutar del mejor baloncesto del mundo, sino también para fortalecer el vínculo entre la liga y los seguidores latinoamericanos. Con la presencia de jugadores internacionales y una creciente base de aficionados, la NBA sigue demostrando que el baloncesto trasciende fronteras.

Sin duda, el duelo entre Nuggets y Mavericks será uno de los momentos más destacados de la temporada en México, y los boletos prometen ser el objeto de deseo de coleccionistas y apasionados del deporte ráfaga





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBA México Nuggets Mavericks Boletos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Apuestas de la Quiniela Progol en MéxicoLa popular quiniela mexicana permite elegir entre quiniela sencilla, doble o triple, con premios garantizados y se fijan resultados solo en los 90 minutos regulares. Los boletos se compran por 15 pesos mínimo y pueden llegar a 4 mil pesos, con cobro en las oficinas de Lotería Nacional.

Read more »

CNTE inicia paro nacional en México con acampada en Ciudad de México y movilizaciones hacia ZócaloLa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha convocado un paro nacional en México para el 20 de junio y concluirá el 23 de junio. La protesta se extenderá desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino y posteriormente, se instalará un plantón en la Plaza de la Constitución. Dentro de los acuerdos aprobados por la Asamblea, la CNTE estableció como prioridad una Mesa Nacional de negociación con la presidenta y el sindicato indicó que el plan de acciones y movilizaciones para el desarrollo de la huelga nacional será definido en futuras reuniones internas de la organización.

Read more »

Knicks firman histórica racha de 10 victorias en playoffs de la NBANueva York acumula 10 victorias consecutivas en playoffs y establecieron un nuevo récord de diferencia de puntos en la NBA

Read more »

Los Knicks llegan a la NBA Finals, por primera vez desde 1999Nueva York completó la barrida sobre los Cavaliers de manera contundente.

Read more »