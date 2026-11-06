NBA regresa a México: Denver Nuggets e Indiana Pacers enfrentan la Arena CDMX

La NBA disputa su trigésimo quinto partido en México entre Denver Nuggets e Indiana Pacers en Arena CDMX, reafirmando el vínculo histórico con la liga.

La National Basketball Association establece su próxima presencia en territorio mexicano con el enfrentamiento programado entre los Denver Nuggets y los Indiana Pacers, marcando la trigésimo quinta ocasión que la liga profesional disputa un encuentro en suelo azteca. Este partido de temporada regular se celebrará en la duela de la Arena Ciudad de México, confirmando la preferencia actual de la organización por esta sede capitalina tras décadas de actividad deportiva en el país.

Historia de encuentros NBA en México

La liga estadounidense inició su expansión en México con el primer compromiso registrado el 27 de octubre de 1992, donde los Houston Rockets derrotaron a los Dallas Mavericks por un marcador de 104-102 en el Palacio de los Deportes. Desde entonces, la presencia de la NBA ha evolucionado significativamente, pasando de juegos de exhibición inicial a encuentros de temporada regular que atraen a una afición local cada vez más vasta y comprometida con el deporte.

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El primer juego de temporada regular en territorio mexicano ocurrió en 1997, cuando los Houston Rockets vencieron a los Dallas Mavericks por 108-106 en la Ciudad de México. Tras este evento, la liga retomó los partidos de exhibición durante un largo periodo hasta que, en 2014, la organización cambió su estrategia y regresó con juegos oficiales. La inauguración de esta nueva etapa en 2014 enfrentó a los Houston Rockets y los Minnesota Timberwolves, concluyendo con una victoria de 113-110 para el conjunto de Houston.

Sedes geográficas y desarrollo territorial

La Ciudad de México consolidó su estatus como la sede principal de los compromisos de la NBA en el país, acogiendo la inmensa mayoría de los eventos disputados durante más de tres décadas. Esta concentración en la capital contrasta con las dos ocasiones en que la liga se presentó en Monterrey, experiencias que no se repitieron posteriormente y que reafirmaron el retorno definitivo de los eventos a la capital mexicana.

La Arena Ciudad de México se ha posicionado como el nuevo recinto emblemático que recibe este tipo de eventos de alto nivel deportivo, sustituyendo históricamente al Palacio de los Deportes que fue testigo del primer encuentro en 1992. Esta elección de sede refleja la adaptación de la liga a las infraestructuras modernas y la capacidad de la capital para albergar grandes producciones internacionales de entretenimiento deportivo.

Contexto histórico y figuras relevantes

El vínculo entre México y la NBA también incluye hitos personales, como el hecho de que Horacio Llamas firmara con los Phoenix Suns en 1997, convirtiéndose en el primer representante mexicano en la mejor liga de baloncesto, aunque esto ocurrió después de los primeros enfrentamientos entre equipos estadounidenses. Los Houston Rockets y los Dallas Mavericks se mantienen como dos de los equipos que más veces han visitado el país, manteniendo una rivalidad histórica en el contexto del baloncesto internacional en México.

La decisión de la NBA de continuar trayendo juegos de temporada regular a México demuestra el gran apoyo por parte de la afición local, que ha sido reconocido por los altos mandos de la liga como un factor clave para la expansión del deporte. Estos encuentros son percibidos como más llamativos y atractivos para todos los fans que disfrutan del baloncesto, consolidando a México como un mercado relevante y sostenible para la organización deportiva más importante del mundo.