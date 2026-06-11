Índice de precios al productor para la demanda final sube un 1.1% en mayo, con aumento de los precios energéticos

El índice de precios al productor para la demanda final subió un 1.1% en mayo, tras un repunte del 1.1 % revisado a la baja en abril, debido a que el conflicto en Oriente Medio provocó un aumento del costo de los productos energéticos. El Gobierno informó el miércoles de que la inflación al consumo superó el 4% en mayo por primera vez en tres años.

El índice de precios al productor para la demanda final subió un 1.1% el mes pasado, tras un repunte del 1.1 % revisado a la baja en abril, debido a que el conflicto en Oriente Medio provocó un aumento del costo de los productos energéticos.

El Gobierno informó el miércoles de que la inflación al consumo superó el 4% en mayo por primera vez en tres años. La Fed utiliza los índices de precios del gasto en consumo personal para su objetivo de inflación del 2 por ciento.

El aumento de la inflación, junto con la estabilidad del mercado laboral, ha llevado a los mercados financieros a considerar un endurecimiento de la política monetaria, aunque los economistas consideran que el umbral para un endurecimiento es alto, argumentando que la crisis del petróleo, hasta el momento, se ha limitado al sector del transporte





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