Índices estadounidenses y semiconductores de Filadelfia retroceden bajo las presiones inflacionarias y temores de una solución al conflicto en los mercados regionales

La caída en las acciones coincide con el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., probablemente debido a los efectos del aumento del precio de la energía y las preocupaciones por la inflación a largo plazo, lo que proporciona una alternativa atractiva a las acciones de mayor riesgo.

El índice de semiconductores de Filadelfia retrocedió 4%, probablemente influenciado por acciones beneficiadas del fenómeno de la IA. Los principales índices estadounidenses cayeron el viernes debido a acciones de empresas relacionadas con la IA debido al aumento de precios del petróleo en medio de una desaceleración en el conflicto en Oriente Medio, lo que reactivó temores sobre la inflación a largo plazo.

El promedio industrial Dow Jones cayó 1.07%, a 49,526.17 puntos, mientras que el S&P 500 perdió 1.24%, a 7,408.50 unidades y el Nasdaq Composite cayó 1.54%, a 26,225.15 enteros. La caída en las acciones coincidió con el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, probablemente por los efectos del alza del precio de la energía y las preocupaciones por la inflación a largo plazo, que proporciona una alternativa atractiva a las acciones de mayor riesgo





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