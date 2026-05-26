El nuevo presidente de la AMANAC, Roberto Meillón, destacó la necesidad de modernizar la infraestructura portuaria de México para hacer frente a las necesidades actuales. Señaló que un reto coyuntural es el conflicto en Irán, que ha incrementado el tiempo y los costos de los barcos en un 50 por ciento. También se refirió a la importancia de la gobernanza, la inclusión, la modernización y el fortalecimiento económico en su gestión como presidente de la AMANAC.

El nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros ( AMANAC ) destacó la necesidad de modernizar la infraestructura portuaria de México para hacer frente a las necesidades actuales, en donde la carga se ha incrementado de forma notoria.

El empresario Roberto Meillón tomó protesta como presidente de la AMANAC por un periodo de dos años y destacó que un reto coyuntural es el conflicto en Irán, porque al no poder pasar los barcos por el estrecho de Ormuz se incrementan tiempo y costos hasta 50 por ciento. El tema marítimo es relevante en el costo diario de un barco, si antes tardaba en llegar 20 días y ahora 40, como importador te impacta por situaciones globales porque no estaba considerado.

Hay un aumento relevante, coticé un contenedor de 40 pies en marzo y estaba en 2,000 dólares, pero en abril ya estaba en 3,000 dólares, explicó. Como parte de su primer discurso como representante del sector manifestó que su misión es clara: fortalecer la unidad del gremio, impulsar la modernización y garantizar que la voz de los agentes navieros sea escuchada con fuerza y respeto en todos los ámbitos.

Su gestión se basará en seis ejes, en donde el tema de gobernanza será fundamental para lograr la mejor relación con sus interlocutores del sector público y continuar apoyando el buen desarrollo del comercio internacional. También trabajará en asuntos de inclusión, modernización, capital humano y fortalecimiento económico del socio.

La toma de protesta fue realizada por el Vicealmirante José Méndez, Jefe de la Unidad de la Autoridad Marítima de la Secretaría de Marina (SEMAR) y entre los invitados estuvieron representantes del sector aduanal, organismos empresariales y actores vinculados al comercio exterior y la logística. En el encuentro se reafirmó la relevancia del transporte marítimo para la competitividad y el desarrollo económico del país.

Se contempla la puesta en operación del Instituto Académico AMANAC, concebido como una plataforma especializada para la formación y profesionalización del talento vinculado al sector, que es herencia de la presidencia anterior encabezada por Fernando Con y Ledesma. Los retos del comercio marítimo y de la logística global exigen una organización cada vez más sólida, moderna y con amplias capacidades de interlocución institucional.

Con unidad, visión de futuro y trabajo conjunto, lograremos que AMANAC sea más fuerte, más moderna, más inclusiva y más transparente





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