Negligencia y corrupción: El fallido sistema de justicia tras el caso de Edith Guadalupe

El caso de Edith Guadalupe expone la profunda crisis de ineficiencia y corrupción en la Fiscalía de la CDMX, donde la indolencia institucional permitió un feminicidio evitable.

El trágico asesinato de Edith Guadalupe, una joven de apenas 21 años, ha destapado una cloaca de negligencia y corrupción sistémica dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La forma en que las autoridades ignoraron, minimizaron y despreciaron las súplicas de auxilio de su familia no es un hecho aislado, sino la confirmación de una crisis profunda que erosiona el Estado de derecho en todo el territorio nacional.

Los funcionarios públicos encargados de proteger a la ciudadanía no solo hicieron caso omiso a la denuncia inicial, escudándose en la cínica y deshumanizada respuesta de esperar 72 horas bajo la premisa de que posiblemente se habría ido con su novio, sino que tuvieron el descaro de exigir dinero a los familiares para acelerar las investigaciones. Esta conducta ilustra la podredumbre interna de instituciones que, lejos de ser autónomas y eficientes, han mantenido los mismos vicios que prometieron erradicar al transitar de procuradurías a fiscalías. La inacción de la Fiscalía capitalina permitió que Edith fuera asesinada en el mismo edificio que su familia había señalado desde el primer momento, convirtiendo a la negligencia institucional en una cómplice silenciosa de los criminales. La gravedad de este caso se magnifica al considerar el contexto nacional: diariamente desaparecen diez mujeres en el país y el promedio de feminicidios se mantiene en cifras alarmantes, cercanas a los once casos por día. Si en la capital de la República, que cuenta con los mayores presupuestos, infraestructura y recursos humanos, la procuración de justicia opera bajo este esquema de desidia y supuesta extorsión, es sencillo dimensionar el panorama desolador que enfrentan los ciudadanos en las entidades federativas. El fracaso de la reforma legal para instaurar fiscalías autónomas es evidente; el cambio de nombre resultó ser meramente cosmético, ya que la corrupción, la infiltración de los ministerios públicos y la falta de profesionalización permanecen intactas. La credibilidad de la fiscalía se ha desplomado al punto de que, tras el hallazgo del cuerpo en la Avenida Revolución, la sociedad y los familiares han rechazado de forma contundente las versiones oficiales, sintiéndose engañados por una institución que solo mostró celeridad cuando el caso se volvió un fenómeno viral y mediático. Las dudas sobre la investigación se multiplican ante la detención del vigilante del edificio como presunto autor material. Mientras las autoridades, encabezadas por la titular de la dependencia, insisten en que poseen pruebas sólidas y niegan la fabricación de culpables, la madre del detenido denuncia una detención arbitraria y teme que su hijo haya sido coaccionado para autoinculparse. Esta incertidumbre se suma a la falta de respuestas sobre quién contactó realmente a Edith para una supuesta entrevista de trabajo y qué empresas estuvieron involucradas en la citación del lugar. Es un insulto a la memoria de la víctima que haya sido la propia familia, mediante sus propios recursos y la tecnología de localización telefónica, quien lograra ubicar el lugar del crimen mientras las autoridades llegaban tarde y con desinterés. Este escenario nos obliga a cuestionar la existencia misma de la burocracia ministerial: si el ciudadano debe asumir el riesgo de investigar y perseguir el delito ante la ineficiencia, entonces la institución carece de razón de ser. La autonomía constitucional, que debía ser la herramienta para la profesionalización y la justicia pronta, ha terminado siendo el refugio de una élite de funcionarios que, ante el dolor ajeno, optan por la indiferencia, la corrupción o la manipulación de pruebas para cerrar expedientes a costa de la verdad





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