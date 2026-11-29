Las conversaciones entre Benjamin Netanyahu y Benny Eisenkot en Tel Aviv no lograron establecer un gobierno de unidad debido a desacuerdos irreconciliables sobre la rotación del poder y la agenda de seguridad.

Las negociaciones entre el primer ministro saliente Benjamin Netanyahu y el líder del partido centrista Yashar, Benny Eisenkot, para constituir un Gobierno de unidad concluyeron sin acuerdo definitivo. Ambos dirigentes no consiguieron acercar posturas durante un encuentro celebrado este domingo en Tel Aviv, lo que deja el panorama político israelí en un punto muerto tras intensas conversaciones.

Detalles de la reunión y ruptura política

La sesión diplomática concluyó sin avances suficientes para desbloquear las diferencias estructurales entre las dos formaciones políticas principales. En un comunicado conjunto recogido por el portal de noticias Ynet, ambas partes señalaron que el encuentro transcurrió en un "ambiente profesional", en el que han intentado "superar las importantes diferencias que las separan" sin lograrlo.

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El principal obstáculo identificado fue la propuesta de rotación del liderazgo ejecutivo que Benjamin Netanyahu planteó. El mandatario actual propuso un acuerdo mediante el cual asumiría inicialmente el puesto de primer ministro alterno. Sin embargo, su intención de retrasar el relevo hasta resolver un asunto de seguridad delicado habría provocado el rechazo inmediato del Partido Yashar.

Benny Eisenkot exige que el cambio de liderazgo se produzca sin esa condición de seguridad previa. Esta exigencia choca frontalmente con la postura del primer ministro en funciones, quien busca consolidar su posición política antes de cualquier transición. La falta de entendimiento en este punto específico ha sido el factor determinante del fracaso actual.

Posturas de los actores clave y estrategia de Eisenkot

Benny Eisenkot trasladó a Benjamin Netanyahu que mantiene su compromiso con el bloque político que pretende sustituirle al frente del Gobierno. A pesar de esta postura firme, el líder centrista abrió la puerta a la incorporación de Likud en una coalición encabezada por él. Esta oferta busca ampliar la base de apoyo parlamentario más allá de las formaciones de izquierda o derecha tradicional.

La falta de entendimiento entre las dos figuras principales contrasta con la propuesta de cooperación formulada por Benny Eisenkot. Su estrategia ha demostrado ser la más viable para formar una mayoría, ya que obtuvo el mayor número de apoyos por parte de las restantes formaciones políticas. Este respaldo fue crucial durante la ronda de consultas mantenida con el presidente israelí, Isaac Herzog.

El presidente Isaac Herzog fue el encargado de facilitar las reuniones para designar al encargado de formar el nuevo Gobierno. La autoridad presidencial espera que se establezca una mayoría clara que pueda gobernar con estabilidad. Las conversaciones han estado marcadas por la necesidad de evitar un vacío de poder o una nueva convocatoria electoral prematura.

Impacto inmediato y próximos pasos legislativos

El diputado Roy Folkman, quien encabeza el grupo parlamentario de Yashar, pidió a los dirigentes de las formaciones contrarias a Benjamin Netanyahu que se unan en una coalición alternativa. Esta petición refuerza la intención de Benny Eisenkot de presentar una lista de gobierno viable. El líder centrista cuenta inicialmente hasta el domingo para completar las negociaciones con todos los partidos necesarios.

El plazo presidencial puede ampliarse otros 14 días si es necesario, según las reglas parlamentarias. Sin embargo, el tiempo corre para evitar la paralización institucional. Estas medidas buscan mantener abierta la posibilidad de que Benny Eisenkot comunique a Isaac Herzog esta misma semana su intención de formar gobierno.

El objetivo final es someter la composición del nuevo gabinete a la aprobación de la Knesset el próximo lunes. Si las negociaciones fracasan por completo, Israel podría enfrentar una nueva ronda electoral. El dirigente cuenta con el apoyo de múltiples grupos parlamentarios, pero necesita asegurar la adhesión firme de cada formación para evitar la fragmentación política.

Entre los principales temores de la oposición figura que el primer ministro en funciones utilice su tiempo restante para favorecer los intereses de su bloque ante una eventual repetición electoral. Esta desconfianza se basa en anteriores incumplimientos de acuerdos recordados por los analistas políticos. El riesgo es que se constituya un Gobierno incapaz de afrontar los desafíos urgentes de seguridad y economía.