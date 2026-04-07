Negociaciones Intensas: Trump y Teherán al Límite en el Estrecho de Ormuz

Pakistán media en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con un plazo límite establecido por Donald Trump para reabrir el estrecho de Ormuz. Se esperan noticias decisivas en breve, mientras Pakistán busca extender el plazo para permitir la diplomacia.

Con la mediación de Pakistán , se espera que las partes puedan llegar a un acuerdo en las próximas horas, antes de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz. Una fuente consultada por medios de comunicación ha revelado que las negociaciones han entrado en una fase decisiva, con “buenas noticias” anticipadas en el corto plazo.

Los contactos de alto nivel, liderados por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien ha asumido un papel central en la mediación, están en curso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se encuentran en “negociaciones intensas” con Irán, a pocas horas de la fecha límite establecida para la reapertura del estrecho. Durante una llamada telefónica, el mandatario estadounidense aseguró que las negociaciones continúan abiertas antes de que venza el plazo fijado, lo que sugiere un esfuerzo diplomático de última hora para evitar una escalada.\El primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, solicitó a Trump una extensión del plazo por dos semanas adicionales, con el objetivo de permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que su país está mediando activamente. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó a diversos medios que el presidente estaba evaluando la solicitud y que emitiría una respuesta en breve. Este anuncio refleja la complejidad y la delicadeza de la situación, así como la importancia de los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica. La intervención de Pakistán ha sido crucial, ya que el país mantiene relaciones diplomáticas con ambas partes y goza de cierta influencia en la región, lo que lo convierte en un mediador clave en este conflicto.\La última contraoferta presentada por Teherán, transmitida a través de Pakistán, incluye una serie de condiciones para resolver la crisis. Estas condiciones abarcan el cese de las hostilidades en la región, el establecimiento de un protocolo para el paso seguro por el estrecho de Ormuz, el cual Irán mantiene parcialmente cerrado tras el inicio de las hostilidades, y el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos. La exigencia del levantamiento de las sanciones es un punto crucial, ya que estas han afectado gravemente la economía iraní. El éxito de las negociaciones dependerá de la capacidad de las partes para llegar a un compromiso en torno a estos puntos, equilibrando las preocupaciones de seguridad con los intereses económicos. La situación sigue siendo fluida, y las próximas horas serán críticas para determinar si se logra evitar una escalada que podría tener consecuencias graves para la estabilidad regional e internacional





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