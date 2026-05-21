Negociaciones para contratar a Denzell García y su posible llegada a Chivas

Se habla de las negociaciones que Chivas está llevando a cabo para contratar a Denzell García, entrenador del equipo del Puebla, y su posible llegada al Verde Valle. El interés de Milito en García no es casual, ya que el joven de 22 años se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de la Liga BBVA MX en el tiempo recientes y su polifuncionalidad encaja con la idea de su llegada.

Durante el proceso de preparación a la Copa del Mundo, El interés de Milito sobre García no es casual, ya que el joven de 22 años se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de la Liga BBVA MX en el tiempo recientes.

El técnico argentino cree que puede encajar de manera perfecta en su esquema táctico debido a su despliegue, intensidad y su capacidad de adaptarse a distintos roles dentro del terreno de juego. No obstante, las negociaciones están lejos de cerrarse, por lo que la novela continuará a lo largo de las semanas. Efraín Juárez lo ayudó y hoy Brasil lo convocó para la Copa Mundial de la FIFA 202





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