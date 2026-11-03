Negociaciones TecNM Saltillo: Estudiantes Burros Pardos mantienen bloqueo en Carranza

El conflicto estudiantil del Instituto Tecnológico de Saltillo entra en una nueva fase de diálogo tras siete días de plantón. Conocidas las novedades de las reuniones entre el Movimiento Burros Pardos y la Dirección Jurídica del TecNM.

El séptimo día de bloqueo del bulevar Venustiano Carranza marcó un punto de inflexión en el conflicto estudiantil del Instituto Tecnológico de Saltillo al celebrarse la primera jornada formal de negociaciones. El lunes, la tensión se mantuvo alta sin que se anunciara una solución definitiva para levantar el plantón o reanudar las actividades presenciales. Este episodio crítico del Movimiento Estudiantil Burros Pardos ha concentrado la atención pública y mediática en las demandas planteadas ante la autoridad educativa.

Inicia diálogo entre estudiantes y abogados del TecNM

El encuentro programado originalmente para las 11:00 horas comenzó efectivamente después de las 11:30 horas, según los primeros reportes del día. Durante la reunión, representantes del TecNM y abogados de la Dirección Jurídica del Tecnológico Nacional de México dialogaron con la comisión jurídica federal. Este equipo técnico fue designado específicamente para revisar las nueve exigencias contenidas en el pliego petitorio estudiantil. La conversación se prolongó a lo largo de toda la jornada laboral, con un corte informativo a las 20:00 horas que no arrojó acuerdos concretos para finalizar el bloqueo.

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Revisión de demandas sobre acoso y transparencia

Las negociaciones se centraron en abordar presuntos casos de acoso y hostigamiento, que constituyen el eje central de las quejas presentadas por los jóvenes. Además, se examinaron asuntos relacionados con la infraestructura del campus y la transparencia administrativa de las instituciones involucradas. Un aspecto crítico discutido fue la implementación de garantías efectivas contra represalias para los manifestantes. Los estudiantes insistieron en que estas medidas son fundamentales para recuperar la confianza en el entorno educativo y garantizar la integridad de quienes participan en el proceso.

Presencia de la Comisión de Derechos Humanos

Mientras las conversaciones legales avanzaban con lentitud, los estudiantes mantuvieron su campamento sobre el bulevar sin modificar su postura. Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila se desplazó hasta el lugar por instrucciones de su presidente, José Ángel Rodríguez Canales. La presencia de esta entidad tuvo como objetivo observar las manifestaciones y acompañar a los estudiantes en el ejercicio de sus derechos de expresión y protesta pacífica. Esta visita oficial aporta un marco de legitimidad al proceso de diálogo y busca asegurar que las libertades civiles no sean vulneradas.

Movimiento continúa con actividades culturales

Lejos de detenerse, la vida cultural dentro del plantón continuó con su agenda habitual. Los manifestantes organizaron diversas actividades artísticas, demostrando una resistencia organizada y disciplinada. Paralelamente, se difundieron imágenes que evidencian trabajos de limpieza y acondicionamiento en el área conocida como El Ejido. Esta recuperación del espacio forma parte explícita de sus demandas, buscando demostrar su compromiso con el mejoramiento de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Saltillo.

Retos legales y próximos pasos en la agenda

La situación jurídica se complejiza con las denuncias recibidas por la Fiscalía General del Estado por daños materiales. También se desplegó personal para atender señalamientos sobre amenazas y divulgación no autorizada de información personal de manifestantes. La incertidumbre generalizada se extiende al lanzamiento del picosatélite Burro Pardo, programado para el 6 de noviembre a las 10:00 horas en el estadio Carlos Roldán Sanders. No está claro si el conflicto académico afectará esta actividad estudiantil clave. Se espera una segunda jornada de negociaciones para el martes 3 de noviembre a las 10:00 horas para definir el futuro del bloqueo.