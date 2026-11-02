Negociadores iraníes abandonan conversaciones en Doha por tensiones petroleras

Irán retira a sus delegados de las charlas en Doha sin descartar un acuerdo. Los precios del petróleo suben ante el riesgo de escalada en Oriente Medio y ataques a refinerías rusas.

Los negociadores iraníes abandonaron las conversaciones de Doha el domingo. Un funcionario conocedor de la reunión declaró el lunes a Reuters que la partida no se debió a dificultades en las negociaciones. Esta acción ocurre en medio de tensiones geopolíticas crecientes que afectan los mercados globales.

El petróleo reacciona a las tensiones regionales

Los precios del petróleo suben por las tensiones en el estrecho de Ormuz. Además, se reportan ataques a refinerías rusas que aumentan la incertidumbre. Tamas Varga, de la correduría petrolera PVM, afirmó que el nuevo mes trajo consigo nuevas esperanzas de un avance en el estancamiento iraní.

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Los mercados reaccionaron con subidas significativas en los contratos de noviembre. Las cotizaciones alcanzaron un incremento del tres punto siete por ciento. El precio se situó en cien noventa y dos dólares el barril. Esta cifra refleja la preocupación de los inversores ante la situación actual.

Preocupación por el estrecho de Ormuz

Los barriles del Brent cerraron octubre en su nivel más alto de los últimos seis meses. Esto ocurre entre preocupaciones de que el conflicto entre Washington y Teherán pudiera recrudecerse de nuevo. La tensión se intensifica tras las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán el martes en Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, declaró el domingo que el objetivo de las conversaciones es continuar las consultas con los mediadores qataríes. Afirmó que las mismas están en curso y avanzan. Estas declaraciones buscan transmitir estabilidad a pesar de la salida de los delegados.

Análisis del mercado y perspectivas futuras

Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade, ofreció su perspectiva. Señaló que las esperanzas persistentes de algún tipo de avance diplomático han aliviado parte de la presión inmediata sobre los precios. La ausencia de una escalada militar significativa durante el fin de semana también jugó un papel importante.

Las conversaciones se producen tras un reciente aumento de los ataques contra petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz. Este paso marítimo es crucial para el comercio global de energía y su seguridad es vital.

A pesar de la inestabilidad, hay indicios de que están aumentando los envíos de algunos de los principales exportadores. Arabia Saudita es citada como uno de los países que ha incrementado su producción. Esto podría ayudar a mitigar los efectos de cualquier interrupción en otras regiones. El mundo observa de cerca cómo evolucionan estos eventos y su impacto en la economía global.