Vecinos y comerciantes de la zona se han visto afectados por las medidas que la FIFA ha implementado en los alrededores del Estadio. La CDMX está construyendo un Mundial con enfoque social y pide vivirlo como oportunidad para fortalecer la convivencia.

Negocios y vecinos cercanos al Estadio Ciudad de México se preparan para el Mundial ; deben dejar libres las banquetas Vecinos y comerciantes de la zona se han visto afectados por las medidas que la FIFA ha implementado en los alrededores del Estadio Negocios y vecinos cercanos al Estadio Ciudad de México se preparan para el Mundial ; deben dejar libres las banquetas.

Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL, así como para verificar que no se venda alcohol sin el permiso correspondiente.

"Puedo colgar una lona que diga dos gorditas por cien pesos, por un decir, siempre y cuando sea del lado de mi casa", explicó Rocío aLa Dirección de Gobierno de la alcaldía Coyoacán y el INVEA realizan recorridos por las colonias aledañas. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL La CDMX está construyendo un Mundial con enfoque social: alcalde de Álvaro Obregón; pide vivirlo como oportunidad para fortalecer convivencia, el local está ocupado casi por completo por la cocina y sus empleados.

Ante este panorama, una de las trabajadoras refirió que los días que esté activo el estadio, está estrictamente prohibido, pero de todas maneras no está en la carta", agregó. La FIFA ha sido enfática en que se tienen que respetar los derechos de autor.

Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSALartículos deportivosha sido enfática en que se tienen que respetar tanto los derechos de autor en los artículos como en lasPolíticos extranjeros confirmados en el Mundial en México; rey Felipe VI y la princesa Hisako de Japón, entre los visitante





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