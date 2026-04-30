Nelly Korda, número uno del mundo, busca el triunfo en el Riviera Maya Open at Mayakoba

Nelly Korda, líder del ranking de la LPGA, llega a México con el objetivo de sumar otro título a su carrera. La golfista estadounidense, reciente campeona del Chevron Championship, se prepara para competir en el Riviera Maya Open at Mayakoba, donde busca consolidarse como una de las mejores del mundo.

Nelly Korda llega esta semana al Riviera Maya Open at Mayakoba como la número uno del mundo en el ranking de la LPGA , un logro que, aunque reconoce como importante, no le quita el enfoque de su principal objetivo: jugar al mejor nivel posible en cada torneo.

La golfista estadounidense, de 25 años, llega con una racha imbatible tras su reciente victoria en el Chevron Championship, su segundo título de la temporada después del Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, lo que la consolida como una de las máximas favoritas para alzarse con el triunfo en México. Korda, que ya había ocupado la cima del ranking en 2021, compartió sus reflexiones sobre lo que significa ser la mejor del mundo en un deporte tan exigente como el golf.

No hay ventajas tangibles, solo la satisfacción de saber que está desempeñándose al más alto nivel. Esto es algo que siempre quise lograr desde pequeña, pero en el golf, ser número uno no te da ninguna ventaja sobre el campo. Es simplemente un reflejo de que estás jugando bien en ese momento. Por eso, prefiero concentrarme en la simplicidad del juego y en dar lo mejor de mí en cada salida, explicó la deportista.

La golfista llegó a Mayakoba el lunes, donde aprovechó para relajarse en la playa, disfrutar de la gastronomía local y descansar tras su reciente triunfo. Este clima cálido y húmedo me encanta, ya que es similar al de Florida, donde vivo. Mi cuerpo se adapta mejor a estas condiciones que al frío, y siempre he querido competir en lugares como este.

Es una gran oportunidad para crear nuevos recuerdos y competir en un escenario diferente al de Estados Unidos, comentó Korda, quien no visitaba México desde 2017. Además de su preparación para el torneo, Korda reconoció la influencia de Lorena Ochoa en el desarrollo del golf mexicano. Aunque nunca tuvo la oportunidad de conocerla personalmente, admite que su legado fue fundamental para inspirar a una generación de golfistas en el país.

Lorena fue una figura dominante en su época, a pesar de su corta carrera en el Tour. Todos hablan de su amabilidad y de cómo trataba a la gente, algo que me gustaría emular en mi vida y carrera, dijo. Korda, quien suma 17 títulos en su carrera, tres de ellos Majors, participó en el Pro-Am este miércoles para familiarizarse con el campo y prepararse para el inicio del torneo mañana.

Con su estilo de juego sólido y su mentalidad ganadora, la estadounidense buscará sumar otro éxito a su impresionante palmarés en un escenario que, según ella, es ideal para su juego





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