Nery Castillo revive rencilla con Mircea Lucescu tras su muerte: Recordó la negativa de ir al funeral de su madre

El exjugador mexicano Nery Castillo, revivió una vieja disputa con el fallecido entrenador Mircea Lucescu, acusándolo de negarle permiso para estar con su madre en sus últimos momentos y en su funeral. La controversia se remonta a la etapa de Castillo en el Shakhtar Donetsk.

Nery Castillo , un jugador icónico del fútbol mexicano en los últimos años, reactivó una vieja disputa con el entrenador Mircea Lucescu , horas antes del fallecimiento del rumano en un hospital de Bucarest a la edad de 80 años. Antes del deceso del estratega europeo, el exjugador de la Selección Mexicana compartió un mensaje en sus historias de Instagram donde rememoró el incidente en el que Mircea Lucescu le impidió estar presente en el funeral de su madre.

El mensaje de Castillo expresaba: “Me alegra que tu hijo haya estado contigo en estos momentos difíciles, apoyándote. A mí no me permitiste estar junto a mi madre cuando estaba en coma, ni tampoco despedirme de ella en su entierro. Espero que te recuperes y estés bien con tu familia”. Esta publicación reaviva una herida personal que el futbolista azteca ha mantenido por mucho tiempo. La historia de la relación entre Nery Castillo y Mircea Lucescu se remonta a su etapa en Ucrania, específicamente en el Shakhtar Donetsk, donde Castillo jugó entre 2007 y 2009. Fue durante ese período que la madre del futbolista mexicano enfermó gravemente, llegando a estar en coma hasta su eventual fallecimiento. La raíz del resentimiento de Castillo hacia Lucescu reside en la negativa del entrenador rumano de permitirle estar al lado de su madre en sus últimos momentos de vida, así como en su entierro. Esta experiencia traumática ha dejado una huella imborrable en el exfutbolista, quien ha compartido públicamente sus sentimientos en múltiples ocasiones. La profunda tristeza y el rencor acumulado son evidentes en sus declaraciones. El relato de Castillo sobre estos eventos revela la magnitud del dolor y la frustración que experimentó en ese momento crítico. El exjugador del Pachuca relató cómo su padre le informó desde Uruguay sobre el delicado estado de salud de su madre, quien había caído en coma. Viajó de inmediato desde Grecia, donde se encontraba, a Uruguay, el 29 de diciembre, con la intención de regresar a Ucrania el 7 de enero para retomar los entrenamientos con el Shakhtar. Sin embargo, la situación de su madre se agravó y Castillo solicitó a Lucescu permiso para prolongar su estancia en Uruguay. “Llamé al entrenador y le dije: 'Mi madre se está muriendo, déjame quedarme un poco más en Uruguay'. Él se negó”, explicó Castillo. Ante la negativa de Lucescu, Castillo se vio obligado a regresar a Europa. La noticia del fallecimiento de su madre le llegó mientras se dirigía a un entrenamiento del Shakhtar Donetsk, el 8 de enero de 2009. Este hecho marcó profundamente a Castillo, quien no pudo despedirse de su madre ni asistir a su funeral. Además de no poder estar presente en los últimos momentos de su madre, Castillo tampoco recibió autorización de Lucescu para viajar a Uruguay y participar en el funeral. “Le pedí permiso a Lucescu para ir a Uruguay para el funeral. No me dejó. No vi a mi madre en sus últimos momentos ni en el funeral. Estas son cosas que la gente no sabe. No vi morir a mi madre, ni siquiera fui al funeral”, indicó. La imposibilidad de acompañar a su madre en sus últimos momentos y la posterior negativa de Lucescu a permitirle asistir al funeral dejaron una profunda cicatriz en Nery Castillo





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