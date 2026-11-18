El escritor Néstor Díaz de Villegas revela en su nuevo libro 'Cómo entrar a una cárcel' los horrores del sistema carcelario cubano y analiza el impacto de la crisis actual.

El escritor cubano Néstor Díaz de Villegas presentó su nuevo libro titulado Cómo entrar a una cárcel en el marco de las actuales conversaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Esta obra, que ya se encuentra disponible a la venta, busca exponer la realidad interna de la isla a través de testimonios personales y análisis profundos sobre la crisis política y social que atraviesa el país.

Testimonios del sistema carcelario cubano

Díaz de Villegas narra su propia experiencia como preso político, detallando no solo su estancia en un centro de detención, sino también en lo que describe explícitamente como un campo de concentración. Su objetivo es que la población, especialmente aquella que cuestiona el funcionamiento actual de las autoridades, comprenda la verdadera naturaleza del régimen. El libro sirve como un documento vital para desmentir la propaganda oficial y ofrecer una visión cruda de la represión.

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Persecución política y juicio de 1974

La narración se remonta al año 1974, cuando el autor tenía exactamente 18 años. Tras finalizar sus clases de historia en un preuniversitario a las 08:00, la policía política irrumpió en la escuela para arrestarlo por haber escrito poemas. Inicialmente fue llevado al centro de interrogatorios Villa Marista, donde enfrentó un juicio que solicitaba 12 años de prisión. Sin embargo, la corte redujo la condena a seis años, de los cuales el escritor cumplió cinco completos, permaneciendo en cautividad desde 1974 hasta 1979.

Condiciones de confinamiento similares a Auschwitz

Durante su encarcelamiento, el autor estuvo confinado en una granja tapiada con cercas de púa, un entorno que compara directamente con los centros de confinamiento nazis. Describe condiciones laborales y de vida idénticas a las de Dachau o Auschwitz, donde trabajaba, dormía y se levantaba junto a otros 20 detenidos durante cinco años. Esta metodología de sufrimiento no es anécdota histórica, ya que figuras contemporáneas como Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorio han sufrido condenas similares, con Osorio recibiendo 17 años de prisión.

El papel histórico del Che Guevara

El libro incluye un análisis detallado sobre cómo entró a esa misma dinámica carcelaria el líder revolucionario Che Guevara. En 1965, después de pronunciar un discurso en Argelia que desagradó a Fidel Castro, Guevara fue enviado al Congo en una misión militar fracasada. Tras regresar, fue enviado a Tanzania y finalmente a Bolivia, donde encontró la muerte. El texto argumenta que este exilio forzado y muerte representan un tiempo carcelario invisible, desafiando la narrativa oficial que culpa al embargo estadounidense de todos los males de Cuba.

Impacto económico y responsabilidad del gobierno

Para refutar la teoría de que la crisis económica es causada por presiones externas, el autor cita el cálculo de un ingeniero amigo suyo. Este experto estimó que el gobierno cubano podría instalar un palacio de los jugos en cada esquina de cada pueblo del país en los próximos siete meses. Esta capacidad logística demuestra que la escasez no es por falta de recursos, sino por decisiones dictatoriales. El escritor concluye que el gobierno estadounidense no es responsable de la dictadura, destacando que él mismo paga delivery de comida desde el exterior para mantener a su familia en Cuba, ilustrando la desconexión entre la realidad externa y la interna.