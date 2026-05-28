Netanyahu promete ocupar el setenta por ciento de Gaza y el Ejército traza nuevas líneas de restricción

El gobierno israelí intensifica su control sobre Gaza, ampliando la ocupación al 70% del territorio y estableciendo las llamadas líneas amarilla y naranja, que limitan el movimiento de la población y de organizaciones humanitarias, mientras aumenta la tensión con la comunidad internacional.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , ha reiterado su intención de ampliar el control militar sobre la Franja de Gaza hasta cubrir alrededor del setenta por ciento de su territorio.

En un discurso reciente, el mandatario afirmó que la única misión del Estado de Israel es garantizar que Gaza deje de ser una amenaza para su seguridad. Según las declaraciones de Netanyahu, la ofensiva ha progresado de forma constante desde el inicio del alto el fuego, pasando de ocupar aproximadamente el cincuenta y dos por ciento de la zona a un sesenta por ciento en los últimos meses.

El objetivo, explicó, es avanzar de manera ordenada hasta alcanzar la cifra planteada del setenta por ciento, aunque parte de la audiencia presionó para que se ocupara la totalidad de la Franja. El Ejército israelí, por su parte, ha trazado una serie de delimitaciones internas cuyo propósito es limitar el movimiento de la población civil y de organizaciones internacionales dentro de Gaza.

La más conocida es la denominación "línea amarilla", establecida a mediados de mayo, que confinó a los dos millones de habitantes de la Franja en menos de la mitad del territorio disponible. Esta línea no constituye una frontera física, sino una zona de restricción que obliga a los residentes a permanecer dentro de áreas designadas bajo la supervisión de las fuerzas israelíes.

A finales de marzo, se añadió una segunda barrera, la "línea naranja", que amplió la zona de aislamiento a alrededor de 174 kilómetros cuadrados, lo que representa casi el cuarenta y ocho por ciento del total de Gaza. La ONG Gisha ha denunciado que, bajo estas nuevas delimitaciones, cualquier actividad humanitaria o de organizaciones no gubernamentales debe ser coordinada previamente con las autoridades israelíes, lo que dificulta la llegada de ayuda y la movilidad de la población.

La comunidad internacional ha manifestado su preocupación ante la escalada de la ocupación y las restricciones impuestas. El enviado estadounidense Steve Witkoff recordó que, el diez de octubre, las tropas de EE. UU. se retiraron de la zona delimitada por la "línea amarilla", lo que subraya la tensión existente entre los aliados y la estrategia israelí.

Además, en medio de la controversia, Israel ha tomado la decisión de suspender sus relaciones con el secretario general de la ONU, acusándolo de formar parte de una supuesta lista negra que incluye casos de violencia sexual en conflictos armados. Esta medida ha sido interpretada por muchos observadores como un intento de aislar a la institución multilateral de críticas sobre la política israelí en Gaza.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos, la población civil sigue atrapada en un escenario de precariedad, con recursos limitados y un constante riesgo de violencia, mientras la presión internacional crece para que se respeten los derechos humanos y se busquen soluciones negociadas al conflicto





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gaza Israel Netanyahu Línea Amarilla Conflicto Armado

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dan 70 años de cárcel a subcomandante por ejecución de director de policía municipal en OaxacaLa Fiscalía ejecutó un cateo en un domicilio de Santo Domingo Petapa utilizado por los agresores, logrando asegurar diversas armas de fuego y recuperar el arma de cargo de la víctima.

Read more »

Netanyahu anuncia una escalada en el Líbano; ejército tomará nuevas 'zonas estratégicas'Las tropas terrestres del Ejército israelí se adentraron más allá de las zonas del sur del Líbano que ocupan desde antes de la tregua

Read more »

Netanyahu anuncia escalada en Líbano y la toma de nuevas “zonas estratégicas”Egresado de la UAM Xochimilco en 2023. Me gusta hablar sobre temas de cultura geek, cine y el mundo en general, apasionado a la fotografía.

Read more »

Juicio contra Duterte ante CPI iniciará en noviembre; expresidente de Filipinas es acusado de crímenes de lesa humanidadLa Fiscalía espera llamar a entre 60 y 70 testigos durante el proceso

Read more »