Netanyahu reafirma la ofensiva contra Hezbolá en Líbano tras bombardeos masivos

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, promete continuar atacando a Hezbolá en Líbano, tras una serie de bombardeos que causaron cientos de muertos y heridos. La comunidad internacional condena los ataques y pide un cese inmediato de la violencia.

Benjamin Netanyahu elogió este jueves las acciones del Ejército israelí en Líbano , donde se han registrado más de 1.500 muertos desde el inicio de esta última ofensiva, y afirmó que “seguirá atacando a Hezbolá con fuerza y precisión”.

Estas declaraciones se produjeron horas después de que las fuerzas israelíes anunciaran la muerte del “secretario personal” del líder del partido-milicia chií Hezbolá, en una serie de bombardeos realizados el día anterior contra varias ubicaciones en Líbano, que dejaron más de 200 fallecidos y un millar de heridos en tan solo un día. Alí Yusef Jarshi, identificado como el secretario personal del secretario general de la organización terrorista Hezbolá, Naim Qassem, y considerado uno de sus colaboradores más cercanos, fue el objetivo de estos ataques, según detalló Netanyahu. El primer ministro israelí subrayó también que el Ejército atacó, “de forma paralela y durante la noche”, “infraestructuras terroristas en el sur de Líbano”. En su declaración, afirmó que estas zonas afectadas se “utilizaron para transferir miles de armas, proyectiles y sistemas de lanzamiento de cohetes, así como para albergar almacenes de municiones y cuarteles de Hezbolá”, según un comunicado difundido a través de redes sociales. “Nuestro mensaje es claro: quien actúe contra los ciudadanos de Israel será alcanzado. Continuaremos golpeando a Hezbolá con fuerza, precisión y determinación en cualquier lugar que sea necesario, hasta que devolvamos la seguridad completa a los residentes del norte”, aseguró Netanyahu. La situación se complica aún más tras las declaraciones de varios líderes mundiales y organizaciones internacionales. El primer ministro de Pakistán anunció el miércoles un alto al fuego y aseguró que “Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto al fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares”, aunque Israel afirmó poco después que Líbano no estaba incluido en este acuerdo y lanzó su mayor oleada de bombardeos contra el país. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Levitt, respaldó posteriormente la postura israelí, sosteniendo que Líbano no era parte del acuerdo, en medio de críticas y advertencias desde Irán, que recordó el mensaje publicado por el primer ministro pakistaní, quien encabezó las labores de mediación para poner fin al conflicto, y resaltó que Líbano aparecía mencionado específicamente. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó “inequívocamente” la oleada de ataques ejecutada por Israel contra Líbano este miércoles, y exigió el cese “inmediato” de la violencia, que se intensificó tras la decisión de Israel de invadir el sur de Líbano, en lo que oficialmente es una campaña militar dirigida contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá. Guterres expresó su condena por los ataques masivos perpetrados por Israel el 8 de abril en todo Líbano, que provocaron muertes y heridas a cientos de civiles, incluidos niños, así como daños a la infraestructura civil. En el mismo comunicado, Guterres manifestó su “enérgica condena a la pérdida de vidas civiles y su profunda alarma por el creciente número de víctimas”, extendiendo sus condolencias al Gobierno y a la sociedad libanesa. Guterres advirtió que “la actividad militar en curso en Líbano representa un grave riesgo para el alto al fuego anunciado entre Irán y Estados Unidos, y para los esfuerzos por lograr una paz duradera e integral en la región”, reiterando su llamado a todas las partes para que cesen inmediatamente las hostilidades. El secretario general enfatizó que “el Derecho Internacional, incluido el Derecho Internacional Humanitario, debe respetarse en todo momento”. “Los civiles y los bienes civiles deben protegerse siempre, y los ataques dirigidos contra ellos son inaceptables”, añadió. Finalizó reiterando que “no existe una solución militar al conflicto” e instando a todas las partes a emplear los canales diplomáticos y a reafirmar su compromiso con la plena implementación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, aprobada en 2006, que ya entonces pedía el cese de las hostilidades entre Hezbolá e Israel. La condena a los bombardeos israelíes en Líbano no se limitó a la de Guterres, ya que la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) calificó de “inaceptables” los “ataques indiscriminados” llevados a cabo por el Ejército de Israel “contra zonas muy densamente pobladas”. Christopher Stokes, el coordinador de emergencias de MSF en Líbano, denunció “una afluencia masiva de pacientes heridos, entre ellos niños, al Hospital Público Rafik Hariri de Beirut”, donde los pacientes llegaban “con heridas de metralla y hemorragias graves” y, en un caso, “habiendo perdido ambas piernas”. Stokes también alertó sobre la situación del personal sanitario, indicando que “está resultando herido y llegando al límite de sus fuerzas” debido a la intensidad de los ataques y la afluencia de heridos





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