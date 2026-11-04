Netflix lanza herramienta de IA para descubrir contenido personalizado

Netflix implementa una nueva función impulsada por inteligencia artificial el 3 de noviembre. La herramienta filtra películas y series según estado de ánimo, historial y preferencias sociales.

Netflix introdujo oficialmente una nueva funcionalidad basada en inteligencia artificial el 3 de noviembre con el objetivo de simplificar la búsqueda de entretenimiento dentro de su plataforma. Esta innovación tecnológica busca resolver la parálisis de decisión que experimentan muchos suscriptores al intentar encontrar títulos específicos que se alineen con sus intereses actuales o su estado emocional momentáneo.

Mecanismo de filtrado inteligente y categorización

Al acceder a esta sección del menú, los usuarios se enfrentan a una interfaz diseñada para interpretar matices subjetivos mediante algoritmos avanzados. La plataforma sugiere temas narrativos muy concretos como historias de escándalos familiares, intrigas en cortes reales o tramas centradas en superarse ante adversarios. Estas categorías no son estáticas, sino que se generan dinámicamente utilizando una capa de inteligencia que responde a las preferencias expresadas en tiempo real y aprende continuamente de ellas.

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El sistema evalúa múltiples variables simultáneamente para afinar los resultados. Además del historial reciente de reproducción y las tendencias populares vigentes, considera factores contextuales como el tiempo disponible para ver un título, el estado de ánimo del usuario y hasta las personas con quienes comparte la pantalla. Esta capacidad de análisis multidimensional permite ofrecer recomendaciones significativamente más precisas que los filtros tradicionales basados únicamente en géneros o actores.

Interacción del usuario y ajuste de sugerencias

La experiencia de navegación se centra en la exploración progresiva hacia categorías cada vez más específicas hasta localizar una película o serie adecuada. Si ninguna propuesta inicial resulta atractiva, el usuario dispone de la opción "Algo diferente" para actualizar los resultados instantáneamente. Esta función actúa como un mecanismo de corrección inmediata que evita la frustración de quedarse estancado en listas irrelevantes.

Además de seleccionar contenidos, la herramienta permite ajustar las recomendaciones activamente. Los espectadores pueden guardar títulos sugeridos para futuras sesiones o indicar explícitamente cuáles no son de su agrado. Este feedback directo es crucial porque asegura que esos elementos rechazados no vuelvan a aparecer en las sugerencias posteriores, refinando así el perfil de gustos del usuario con cada interacción.

Impacto en la estrategia de retención y despliegue global

Los comentarios recibidos y la manera en que los usuarios interactúen con esta función determinarán qué características deben conservarse, mejorarse o incorporarse posteriormente a la experiencia principal de la plataforma. Netflix utiliza este periodo experimental para recopilar datos valiosos sobre cómo se consume el contenido bajo nuevas paradigmas de descubrimiento asistido por IA.

Inicialmente, la distribución de esta novedad se realizará gradualmente solo en inglés mediante televisores compatibles. Se espera que llegue a más usuarios durante las próximas semanas, aunque todavía no se ha confirmado cuándo estará disponible en otros países o idiomas. Con esta iniciativa, la compañía busca que encontrar algo interesante para ver sea un proceso más personalizado y menos dependiente de recorrer manualmente todo su extenso catálogo.