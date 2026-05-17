Netflix planea incluir anuncios en series y películas para aumentar las interacciones publicitarias

Netflix planea integrar en las películas y series anuncios, aprovechando la IA para segmentar a cada usuario de acuerdo a sus gustos y preferencias. Además, continuará mostrando publicidad en las escenas de calles y carreteras con anuncios personalizados, y con la publicidad integrada, se podrá ingresar dinero sin tener que pausar la reproducción.

La compañía ha confirmado que está buscando nuevas fuentes de ingresos y, viendo lo bien que está yendo este plan más económico, dentro de poco no solo empezarás a ver más anuncios, sino que estos estarán en más lugares de la pantalla.

De hecho, Netflix pretende hacer algo insólito para rascar más interacciones publicitarias. Una IA publicitaria estará integrada en la propia película, para que, sin tener que parar la reproducción, puedan seguir incluyendo anuncios que bombardean a los usuarios de una forma más sutil, pero igualmente efectiva





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