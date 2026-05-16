Netflix realiza cambios en su catálogo para completar temporada y despedir productos

A solo dos semanas de que mayo llegue a su fin, Netflix sacará de su catálogo diversos títulos de cine y televisión que quizás no querrás perderte. Aquí te dejamos cinco producciones cuya estancia en Netflix México está contada y que dejarán de estar disponibles en el catálogo de Netflix en los próximos días que restan del mes. La película belga que retrata a dos chicos de 13 años que pasan juntos un verano. Y las temporadas de esta serie ambientada en el Essex de los 80. Y más opciones.

Comparto cumpleaños con Chantal Akerman y Forrest Gump. Crecí aterrorizada por David Lynch y soy la fan número uno de Antoine Doinel. A solo dos semanas de que mayo llegue a su fin, Netflix sacará de su catálogo diversos títulos de cine y televisión que quizás no querrás perderte.

Netflix realiza cambios en su catálogo para agregar títulos nuevos o para eliminar de su repertorio ciertas producciones. También hay algunos filmes y programas televisivos que están a punto de abandonar la plataforma en lo que resta de mayo. Aquí te dejamos cinco producciones cuya estancia en Netflix México está contada y que dejarán de estar disponibles en el catálogo de Netflix en los próximos días que restan del mes





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