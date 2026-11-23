Netflix confirma que más de 80 series originales y la trilogía de fantasía creada por Guillermo del Toro serán retiradas de la plataforma en 2027.

La plataforma de streaming Netflix ha anunciado oficialmente que retirará más de 80 series originales de su catálogo global antes del año 2027. Esta amplia limpieza de contenido afecta a diversas producciones, pero la noticia más significativa para los seguidores del cine fantástico es la eliminación confirmada de la trilogía de fantasía creada por el reconocido director mexicano Guillermo del Toro.

Despedida de la Trilogía de Guillermo del Toro

La principal consecuencia de esta decisión empresarial es que la trilogía de fantasía creada por Guillermo del Toro dejará de estar disponible para los suscriptores de Netflix en el futuro próximo. Esta medida marca el fin de una etapa significativa en la estrategia de contenidos originales de la compañía, que había apostado fuertemente por producciones de alto presupuesto y narrativa oscura bajo la dirección del cineasta.

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La salida de estas producciones de Guillermo del Toro representa una de las mayores bajas que la plataforma experimentará en su historial reciente. Se espera que la eliminación de estos títulos forme parte de una reestructuración general para optimizar la lista de reproducción y centrarse en nuevas inversiones estratégicas antes de 2027.

Impacto en el Catálogo de Series Originales

El retiro de más de 80 series originales indica un cambio drástico en la oferta de entretenimiento digital que Netflix ofrece a sus millones de usuarios alrededor del mundo. Esta cifra masiva de despidos incluye variados géneros, pero destaca especialmente la pérdida de propiedad intelectual vinculada a grandes figuras del cine internacional.

Los aficionados que esperaban encontrar las series completas de estas producciones en la plataforma deberán preparar nuevas alternativas de consumo audiovisual. La eliminación de este vasto catálogo reducirá la profundidad de contenido exclusivo disponible en el servicio para el resto de esta década.

Posibles Próximos Pasos y Renovación

Aunque la plataforma no ha detallado específicamente qué nuevas series reemplazarán inmediatamente a la trilogía de fantasía creada por Guillermo del Toro, el anuncio sugiere una renovación constante de su biblioteca digital. Esta estrategia busca mantener el interés del usuario mediante la adición de nuevos títulos mientras se desechan producciones que ya no encajan en la visión corporativa actual.

Los seguidores del trabajo de Guillermo del Toro y los amantes de la fantasía oscura deben preparar sus listas de reproducción externas o buscar alternativas en otras plataformas que puedan haber adquirido los derechos de transmisión de estas obras. La salida definitiva se proyecta para 2027, lo que da un margen de tiempo limitado para acceder a este contenido exclusivo.