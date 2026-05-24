Netflix’s 'Cadaver' combines science fiction and suspense in a breathtaking crime drama

Con una interpretación magistral y una trama complexísima que incluye viajes en el tiempo y subtramas contemporáneas, 'Cadaver' es una miniserie británica que desafía las convenciones tradicionales del drama policial y construye un intrigante rompecabezas histórico a lo largo de ocho capítulos.

Dedicado a diversos crímenes a un nuevo nivel, 'Casos hasta la ceja' de Netflix ha llevado al true crime a ser uno de sus contenidos más populares y impactantes en la cultura popular.

Además de una gran variedad de historias sobre criminales y entre ellas, una miniserie británica que combina ciencia ficción y suspenso se destaque por su combinación. Estrenada originalmente a finales de 2023 y basada en la aclamada novela gráfica del escritor Si Spencer, la serie desafía las convenciones tradicionales del drama policial al construir un rompecabezas intrincado que cubre un extenso arco temporal de más de 160 años





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