Netflix sorprende con 'Los pecados de Kujo', un thriller legal japonés que desafía la idea tradicional de justicia

La serie 'Los pecados de Kujo' de Netflix es una adaptación de la popular producción manga 'Kujo no Taizai' y sigue la historia de Taiza Kujo, un abogado penalista con un pasado envuélto que se especializa en defender a los individuos más odiados por la opinión pública. Junto a él, entra en escena Shinji Karasuma, un joven abogado que cuestionará sus métodos y generará una dinámica en torno a casos de corrupción policial, violencia de pandillas y dilemas éticos. La serie ha sido elogiada por el público y los críticos especializados, posicionándose como una propuesta sólida del 2026. Su intriga, personajes complejos y cuidado visual en cada plano y silencio lo convierten en un thriller legal de infarto para maratonear en fin de semana.

La serie 'Los pecados de Kujo' de Netflix es la adaptación de la producción manga homónima 'Kujo no Taizai', publicada en la revista Weekly Big Comic Spirits en octubre del 2020.

La historia sigue a Taiza Kujo, un abogado penalista con un pasado marcado que se especializa en defender a los individuos más odiados por la opinión pública. Junto a él, entra en escena Shinji Karasuma, un joven abogado que cuestiona sus métodos y genera una dinámica en torno a casos de corrupción policial, violencia de pandillas y dilemas éticos. La serie ha sido bien valorada por el público y los críticos especializados, siendo una propuesta sólida del 2026.

Además, destaca la química de los personajes y el cuidado visual en cada plano y silencio del thriller legal japonés





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