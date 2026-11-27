El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre nevadas en zonas montañosas de la Ciudad de México y Estado de México el sábado a partir de los 2800 metros de altitud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta específica para la Ciudad de México y el Estado de México, anunciando la posibilidad de precipitación en forma de nieve durante la noche del viernes y la mañana del sábado. Este fenómeno meteorológico, identificado como la primera tormenta invernal de la temporada, se producirá bajo la influencia del Frente Frío número 8, el cual mantendrá temperaturas bajas en el centro del país. Aunque el frente comienza a desvanecerse, la interacción de la humedad atmosférica con el frío intenso generará un espectáculo visual que pintará de blanco ciertas zonas montañosas del Valle de México.

Condiciones técnicas de la nevada

La Agencia Nacional de Meteorología, parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha establecido un criterio geográfico preciso para determinar dónde caerá la nieve: a partir de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar. Esta altitud mínima excluye automáticamente la mayoría de la mancha urbana de la capital federal. Por ejemplo, el Zócalo de la Ciudad de México se encuentra aproximadamente a 2 mil 200 metros de altura, lo que garantiza que esta zona céntrica experimentará solo lluvia o frío, sin acumulación de nieve. Sin embargo, las áreas serranas ubicadas por encima de esta cota sí serán afectadas por el fenómeno.

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Ubicación exacta de las nevadas

Dentro de la Ciudad de México, las alcaldías y zonas cercanas a la mancha urbana que se encuentran en las sierras del poniente y del sur tienen la mayor probabilidad de registrar nieve. El mapa elaborado por el portal meteorológico Meteored, junto con la información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, señala que el Ajusco no será el único lugar; el Pico del Águila y otras zonas altas adyacentes también verán precipitación sólida. Esto significa que mientras las partes bajas de la capital se mantienen libres de nieve, las elevaciones naturales que bordean la ciudad se cubrirán de blanco, ofreciendo un paisaje inusual para los residentes de la zona metropolitana.

Impacto en el Estado de México y región

El fenómeno no se limita a la capital; el Estado de México también tendrá zonas afectadas. La nevada se registrará en la zona limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México, así como en áreas específicas como La Marquesa y el Nevado de Toluca. Es crucial destacar que la zona urbana de Toluca no verá este tipo de precipitación, ya que su altitud es inferior a la requerida. Este patrón geográfico de altitud define claramente quiénes experimentarán la nieve y quiénes solo sentirán el descenso de la temperatura, asegurando que la población en las ciudades planificadas no enfrente la caída de nieve directamente.

Alcance regional de la tormenta invernal

Más allá del Valle de México, la primera tormenta invernal de la temporada impactará a varias sierras en estados vecinos. El Servicio Meteorológico Nacional ha confirmado la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Jalisco, Colima y Michoacán. Asimismo, las zonas montañosas situadas por encima de los 2 mil 800 metros en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala están llamadas a experimentar condiciones similares. Este aviso generalizado subraya la magnitud del Frente Frío número 8, que está modificando el clima en una vasta porción del centro y occidente del país, generando un escenario meteorológico raro para la época.

Recomendaciones y seguridad ciudadana

Ante la presencia de nieve y temperaturas bajas, las autoridades de Protección Civil en ambos estados han reforzado los protocolos de seguridad. Aunque la nieve no alcanzará las zonas urbanas densamente pobladas como el Zócalo o el centro de Toluca, los deslizamientos de tierra y la reducción de visibilidad en las carreteras de montaña representan riesgos reales. Los ciudadanos que residan en las zonas altas de las alcaldías sur y poniente de la Ciudad de México deben extremar las precauciones. La interacción entre el frío intenso y la precipitación sólida puede generar condiciones de hielo en las vías, por lo que se recomienda evitar desplazamientos innecesarios por las sierras durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.