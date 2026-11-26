El Servicio Meteorológico Nacional anticipa nevadas en la Ciudad de México y el Estado de México este sábado. Conoce las alcaldías y sierras con mayor probabilidad de precipitación blanca.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un pronóstico específico que indica la probabilidad de caída de nieve en las zonas elevadas de la Ciudad de México y el Estado de México. Este fenómeno meteorológico está programado para ocurrir entre la noche del viernes y la mañana del sábado. La expectativa es que este evento climatológico pinte de blanco ciertas áreas geográficas de la región.

La primera tormenta invernal de la temporada

El Servicio Meteorológico Nacional explica que esta precipitación sólida es consecuencia de la formación de la primera tormenta invernal de la temporada. Aunque los efectos del frente frío número 8 comenzarán a desvanecerse, las temperaturas bajas se mantendrán en el centro del país durante el viernes. Esta combinación de factores atmosféricos crea las condiciones necesarias para que el fenómeno no sea una simple lluvia.

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La presencia de humedad en la atmósfera, sumada a las bajas temperaturas registradas, transformará la precipitación en nieve en varias zonas. Para el Valle de México, las condiciones serán distintas a las de una tormenta común. La interacción entre la cantidad de humedad y el frío extremo permitirá que la nieve caiga en lugar de la lluvia habitual.

Ubicaciones exactas y umbrales de altura

El Servicio Meteorológico Nacional, parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), establece que la nieve comenzará a caer a partir de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar. Este umbral altitudinal descarta automáticamente gran parte de la mancha urbana de la Ciudad de México. El Zócalo, por ejemplo, se ubica aproximadamente a 2 mil 200 metros de altura, por lo que no será susceptible a esta precipitación sólida.

En cambio, varias zonas serranas del poniente y el sur de la capital sí verán nieve debido a su mayor elevación. Las alcaldías cercanas a la mancha urbana, pero que no están dentro de ella, son las principales candidatas. Zonas como el Ajusco y el Pico del Águila tendrán cobertura blanca, pero el fenómeno cubrirá áreas más amplias que solo esos picos específicos.

Impacto regional en estados vecinos

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional no se limita exclusivamente a la Ciudad de México y el Estado de México. Habrá caída de nieve o aguanieve en las sierras de Jalisco, Colima y Michoacán. Además, se esperan precipitaciones en zonas montañosas por arriba de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Mapas elaborados por el portal meteorológico Meteored y la información proporcionada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirman estas tendencias. La nevada cubrirá zonas altas de estas entidades federativas, asegurando que el fenómeno tenga un impacto regional significativo. Las autoridades han enfatizado que las zonas bajas de la capital no experimentarán nieve, centrando la atención en las áreas serranas específicas.