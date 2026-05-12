New Measures to Combat Crime in Doctor Mora and the Noreste Region of Guatemala

Mesa de Paz agreements between state, federal and local law enforcement agencies aim to address issues of border security, cross-border crime and drug trafficking in the region.
Doctor Mora, Gto. - Edgar Javier Reséndiz Jacobo, alcalde de Doctor Mora informó que nuevamente el municipio fue sede para llevar a cabo la ‘Mesa de Paz’ en donde se fijaron acuerdos con instancias de seguridad estatales, federales y alcaldes de la Región Noreste.
Principalmente fue para compartir información de por lo menos cuatro sujetos foráneos que se tienen identificados, dedicados a infringir las normas de seguridad y que ‘circulan y operan’ en los municipios de la Región. \n \nNos dimos cuenta de que algunos de ellos, están circulando por nuestros municipios y el tema más importante ahí en la plática fue en base a ello, podernos compartir la información y poder hacer presencia en este tipo de temas, para poder dar más rápido con ellos", manifestó.
\n \nRevisan asesinato de ex diputada en Tierra Blanca\n \nAgregó que también se tocó el tema de lo acontecido en Tierra Blanca, donde una ex diputada perdió la vida en un ataque armado y precisamente se comentó de este tipo de personas que llegan a los municipios.
\n Doctor Mora invertirá 12.5 mdp en su feria 2026 con Marca Registrada y Los Dos Carnales\n Por ello se realizó una solicitud expresa como municipios del Noreste, donde en muchas de las ocasiones el recurso tanto económico, humano y de capital se está invirtiendo en los municipios con mayor incidencia y se está olvidando de los municipios que no tienen tanta incidencia y que son propicios de que lleguen este tipo de personas. Solicitó que de alguna manera se atienda este tema de manera efectiva.
\n De manera particular, en Doctor Mora se ha tenido un poco más de intensificación en los rondines tanto del estado, como de la Guardia Nacional e Inclusive del Ejército. \n También se fijó otro tipo de acuerdos en materia de seguridad en los municipios de la Región Noreste con cada una de las instancias estatales y federales.
\n Cabe mencionar que en la reunión estuvieron presentes representantes del Regimiento Blindado de Reconocimiento, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Paz Región III entre otras instancias más. \n Municipios\n FSPE y Guardia Nacional reforzarán seguridad en Doctor Mora Primera reunión de la 'Mesa de Paz'\n El pasado 20 de marzo, Gerardo Vázquez Alatriste, Fiscal General del estado, encabezó una reunión de trabajo con los alcaldes de la región noreste del estado, en la llamada Mesa de Paz, con el objetivo de analizar la dinámica delictiva y estrechar la coordinación con los gobiernos locales.
\n La reunión se llevó a cabo al interior de la Casa de Cultura del municipio de Doctor Mora, en donde se establecieron compromisos concretos para mejorar la capacidad de respuesta ante delitos de alto impacto y profesionalizar a las corporaciones de seguridad
