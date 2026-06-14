Los New York Knicks derrotaron a los San Antonio Spurs 94-90 en el Juego 5 de las Finales de la NBA para ganar el campeonato. El equipo remontó de nuevo después de estar perdiendo por 16 puntos, marcando su cuarta victoria de la serie, tres de ellas como visitante. Victor Wembanyama lideró a los Spurs con 19 puntos y 14 rebotes, pero un triple fallado en el final fue clave. Jugadores como OG Anunoby y un base de 29 años fueron claves para los Knicks.

Los New York Knicks han conquistado el título de campeones de la NBA al imponerse a los San Antonio Spurs en el quinto encuentro de las Finales con un marcador de 94-90, asegurando así el trofeo Larry O'Brien.

Este triunfo representa un logro notable para el equipo neoyorquino, que demostró una extraordinaria capacidad de reacción al remontar en tres de los cuatro partidos que ganaron, incluyendo una impresionante remontada de 29 puntos en el Juego 4 disputado en el Madison Square Garden. En este último encuentro, los Knicks superaron un déficit de 16 puntos que se redujo a siete al iniciar el último cuarto, consolidando su reputación como maestros de las volteretas en esta serie.

El desempeño colectivo de los Knicks fue clave para la victoria, con 13 tiros libres convertidos y 14 tiros de campo acertados en los 41 minutos de juego. El base de 29 años, whose identity seems omitted in the source, was named the most valuable player of the finals? Actually source says "El guardia de 29 años fue nombrado el.

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Además,aceptó un rol secundario y luchó con todos los rebotes y su esfuerzo defensivo brilló con tres robos y un bloqueo. Otro jugador sumó 14 puntos con tres triples mientras que un compañero añadió un doble-doble de 13 puntos y 11 rebotes. OG Anunoby destacó con una clavada decisiva en los últimos segundos del Juego 4 que cerró el partido.

Por el lado de los Spurs, a pesar de la derrota, el joven equipo mostró un gran potencial liderado por la figura de Victor Wembanyama, de 22 años, quien finalizó con 19 puntos y 14 rebotes. No obstante, su último triple fallado en los instantes finales pudo haber ajustado más el marcador. El novato Dylan Harper asumió responsabilidad con 25 puntos, mientras que Stephon Castle se quedó en seis puntos, reflejando las dificultades de los jóvenes secundarios en momentos cruciales.

Los Spurs, en su primera aparición en las Finales de la NBA, llegaron hasta aquí pero no lograron superar la experiencia y resiliencia de los Knicks, que conquistaron el campeonato tras una serie llena de giros inesperados y jugadas memorables





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