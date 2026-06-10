News Headlines in Spanish

A collection of news articles in Spanish, covering topics such as tourism, sports, technology, and entertainment.

México recibirá millones de turistas acostumbrados a pagar con el celular: Visa cree que eso cambiará al país El Mundial puede ser la salvación de muchas tienditas en México si cumplen con lo básico: vender cerveza y botana La psicología explica el caos rumbo al Mundial: por qué la emoción de ser sede compite con el estrés de perder el control de la ciudad Creímos que poner un suelo artificial en los parques infantiles era una idea segura e higiénica.

Finlandia ha demostrado que no El creador de Telegram, Pavel Durov, lo confirma: cada uno de sus más de 100 hijos recibirá parte de su herencia No es la venganza de Moctezuma ni por comida mala: esta es la razón por la cual los extranjeros se enferman en MéxicoEsta cámara con lentes Leica y pantalla desmontable como control remoto es la peor pesadilla de DJI: Insta360 Luna Ultra Una IA diseñó una vacuna para variantes de coronavirus que aún no existen: acaba de superar su primera prueba en humanos Ver el Mundial en restaurantes también podría ser un reto en México: las multas alcanzan hasta 30 millones de pesos Los pronósticos del clima tienen malas noticias para el México vs Sudáfrica: se esperan fuertes lluvias por la zona Halo Campaign Evolved y Gears of War E-Day ya tienen preventa en Amazon México, los clásicos de XBOX regresan en 2026 Hoy en Netflix: simplemente la mejor película de Batman en 20 años, queda poco tiempo para verla en streaming Para ver en streaming: una de las pocas películas bélicas que pueden compararse con Rescatando al Soldado Ryan Airalo lanza una eSIM para seguir el Mundial 2026 entre México, Estados Unidos y Canadá con datos ilimitados El día que Mark Zuckerberg, CEO de Meta, apuñala a Apple: Steve Jobs inventó el iPhone hace 20 años, desde entonces no han hecho nada Gigabyte celebra 40 años en Computex 2026: presentó nuevas RTX, laptops con IA y su nueva línea INFINITY Hace sesenta años salió en esta serie de ciencia ficción. Hoy es una de las grandes leyendas del género: Kurt Russel





XatakaMexico / 🏆 19. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tourism Visa World Cup Artificial Turf Ia Heirloom Smartphone Battery Gaming Science Fiction

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Llama SSC a no compartir fake news durante el mundialReportero egresado de la carrera de Comunicación y Periodismo de la UNAM, me gusta investigar temáticas de seguridad y justicia, así como legislativos y de política.

Read more »

A dos días del Mundial, Seguridad recomienda verificar información; pide evitar difundir fake newsLa Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pidió que en caso de detectar una posible noticia falsa, ea reportada

Read more »

Corruption in Mexico: President Sheinbaum's Challenge to Tackle the ProblemThe news text discusses the high level of corruption in Mexico, as indicated by a survey that found 62% of Mexicans consider it the country's top problem. The text also highlights the growing perception of corruption under the current administration and the challenges faced by President Sheinbaum in addressing the issue.

Read more »

Demandan a Sean 'Diddy' por agredir sexualmente a un actor infantilJuda Engelmayer, representante de Combs, negó las acusaciones y declaró a 'ABC News' que el demandante 'no es más que otro detractor'.

Read more »