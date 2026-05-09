News on Liga MX Clasico Pumas vs America in Estadio Olimpico Universitario

Ahead of the pivotal match in Liga MX, Liga MX has set in place stringent security measures to ensure the safety of everyone at Estadio Olimpico Universitario (C.U.). Approved by the Liga MX, these measures involve the prohibition of groups of organized supporters from visiting other teams. The Liga MX classifies this match as a game of maximum importance. Are you familiar with the forbids attending and other restrictions? How was Pumas vs America in the first leg?

La vuelta se jugará en Ciudad Universitaria el 10 de mayo, con el 3-3 en el global. La Liga MX endureció las medidas de seguridad para el duelo ante América en Ciudad Universitaria y confirmó que no permitirá el ingreso de grupos organizados de aficionados visitantes.

Reiteró su condición de choque de máxima relevancia en la Liga MX, tanto en lo deportivo como en lo social. Confirmó las medidas reforzadas de seguridad para controlar el ingreso y comportamiento de aficionados dentro del Estadio Olímpico Universitario (C.U. ). Dentro de las imágenes, el cuadro señaló:, postura que ratificó uno de los operativos más estrictos implementados en partidos dentro de la Liga MX.

La directiva universitaria también advirtió que habrá supervisión constante en distintas zonas del inmueble para impedir la formación de agrupaciones identificadas con el equipo visitante durante el desarrollo del encuentro.

'Pumas vs América': ¿Qué acciones en C.U. podrían derivar en la expulsión inmediata? Además de la restricción hacia grupos de animación, el conjunto auriazul detalló otras conductas que serán motivo de expulsión inmediata del estadio durante el partido frente al.

Invadir el campo de juego; gritos discriminatorios, participar en peleas; arrojar objetos al campo (a jugadores y otros aficionados); formar grupos de animación del equipo visitante; acosar y violentar al staff y a otros aficionados Las medidas fueron anunciadas en medio del ambiente que rodea uno de los encuentros con mayor rivalidad en el futbol mexicano; sobre todo, después del partido de Ida en el Estadio Banorte; Cómo fue la ida de cuartos de final entre América y Pumas en el Estadio Banorte? Clausura 2026, Liga MXEfraín Álvarez.

Se perfila como uno de los partidos más intensos de la fase final del Clausura 2026. El estadio Olímpico Universitario vivirá una nueva edición del clásico capitalino





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