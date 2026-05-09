News Text in Spanish

This news text covers various topics such as the EU's plan to quarantine 17 passengers from a cruise affected by hantavirus, the end of the 2025-2026 school year, the discovery of human remains in a clandestine grave near an airport, the cancellation of an invitation to Díaz Ayuso by Grupo Xcaret, and the attack on SSPC personnel in Culiacán. It also mentions the hantavirus outbreak on the cruise, the CDC's work on hantavirus guidelines, and the suspension of Magnicharters flights.

Un segundo avión que se cree transportaba a un pasajero enfermo del crucero MV Hondius, afectado por el hantavirus, llegó al aeropuerto de Schiphol. Mario Delgado reitera fin anticipado del ciclo escolar 2025-2026; fecha de regreso a clases está en revisión, señala Madres y padres reclaman por recorte escolar 2025-2026; ¿a dónde voy a llevar a mi otro hijo?

, expresan. FGR logra extinción de dominio en propiedad de Emilio Lozoya; casa en la Miguel Hidalgo está valuada en 51 mdp. Madres Buscadoras reportan hallazgo de más de 40 bolsas con restos humanos; estaban en fosa clandestina cercana al aeropuerto de Guadalajara. Grupo Xcaret afirma que retiró invitación a Díaz Ayuso debido a sus desafortunadas declaraciones; niega haber recibido instrucciones.

Civiles armados agreden a personal de la SSPC en Culiacán, informa Harfuch; hay un detenido y dos agresores fallecidos. Sectur apoya a afectados por suspensión de vuelos de Magnicharters; mantiene coordinación con Profeco. En una rueda de prensa, los responsables de estas instalaciones compararon con una estancia en un hotel y señalaron que aún no se ha establecido un plazo definido para determinar cuánto tiempo permanecerán los pasajeros en cuarentena en Nebraska.

Los CDC están trabajando en la elaboración de directrices de seguimiento que van a comenzar a distribuir hoy mismo a los pasajeros. La exposición no ocurrió a bordo del buque, sino durante un viaje aéreo internacional después de que la persona infectada desembarcara del crucero





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