NEWS TITLE: Morena y Puebla, enojos y nervios en Morena, y trabajadores salineros enojados con el gobernador

La diputada federal doña Rosana renunció a Morena y analiza unirse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La secretaria del Bienestar estatal de Puebla, doña Laura, distribuyó souvenirs con su nombre durante una celebración y recibió críticas por campaña anticipada. El gobernador de Baja California Sur, también de Morena, fue abucheado por trabajadores salineros en Guerrero Negro por la nacionalización de la empresa y por intentar eliminar prestaciones y generar un ambiente laboral tenso.

NEWS TEXT: , pues renunció a Morena tras varios pleitos con sus ahora excompañeros de bancada y analiza cambiar de colores para unirse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Nos relatan que doña Rosana informó que comenzó con los trámites correspondientes para concretar el cambio de fuerza parlamentaria, aunque sus detractores aseguran que en el fondo sólo busca seguir dentro de los puestos políticos para 2027, ya que con los morenistas no tenía posibilidades de una candidatura y ahora estaría en posibilidad de negociar con los verdes para obtener alguna diputación u otro cargo. ¡Qué nervios!

Desde Puebla, nos cuentan que la secretaria del Bienestar estatal,(Morena), “anda como en casa de jabonero”, pues quiere ser candidata de su partido a la alcaldía de la capital, pero “va de tropezón en tropezón”. Nos detallan que a doña Laura se le ocurrió distribuir cientos de souvenirs con su nombre durante la celebración del 5 de mayo, a la cual asistió la presidenta, y ante las críticas que recibió y ante la posibilidad de una sanción por campaña anticipada, no le quedó de otra que deslindarse de las dádivas y aseguró que “desconocía quién o quiénes lo habían hecho y con qué fin”, mientras sus detractores cruzan apuestas sobre cuándo le caerá el strike 3.

¡Auch! Los que tuvieron un “salado inicio de mes”, nos comentan, fueron el gobernador de Baja California Sur,(Morena), pues en su visita a Guerrero Negro fueron abucheados por trabajadores salineros que siguen inconformes por la nacionalización de la empresa.

Nos señalan que los empleados reclamaron que en 2025 prácticamente no hubo ventas y las toneladas de sal quedaron apiladas, además de acusar a don Moisés de intentar eliminar prestaciones y generar un ambiente laboral tenso, por lo que don Víctor ofreció gestionar que el gobierno federal sanee la empresa y se logren ventas este año, pero en los trabajadores la paciencia se agota





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