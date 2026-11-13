NEXTCANE: estudiantes del CETIS 149 representarán a México en Ecuador

Estudiantes del CETIS 149 de Valle de Santiago llevarán NEXTCANE, un dispositivo para personas con discapacidad visual, a una competencia en Quito.

Las estudiantes Karla Jackelyn Ayala Arredondo y Kimberly Bañuelos Bermúdez, del CETIS 149 de Valle de Santiago, representarán a México en una competencia internacional de emprendimiento en Quito, Ecuador, del 21 al 24 de noviembre. Irán acompañadas de su asesor, el director del plantel Jorge Zamudio Guerrero, y llevarán NEXTCANE, un proyecto tecnológico diseñado para facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual.

El dispositivo detecta obstáculos mediante sensores, vibraciones y señales sonoras antes de que el usuario tenga contacto con ellos. El proyecto obtuvo el reconocimiento Company of the Year, o Empresa del Año, otorgado por Junior Achievement México tras competir durante un año con propuestas de instituciones educativas de distintas partes del país.

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Cómo funciona NEXTCANE para detectar obstáculos

NEXTCANE es un accesorio tecnológico que se adapta a un bastón, a una mochila o incluso al tobillo del usuario. Mediante sensores, identifica objetos antes de que la persona los alcance y emite alertas por medio de vibraciones y señales sonoras.

La intensidad de las vibraciones aumenta conforme el usuario se aproxima al obstáculo, lo que le permite anticipar riesgos con mayor claridad. De acuerdo con las estudiantes, la propuesta busca ser una alternativa complementaria al bastón convencional y favorecer la autonomía y la seguridad de quienes lo utilizan.

El dispositivo funciona con baterías recargables y está fabricado con materiales de bajo impacto ambiental. Estos componentes forman parte del diseño general del producto, pensado para reducir su huella en el entorno.

Origen del proyecto y modelo de triple impacto

La idea de NEXTCANE surgió cuando Karla Jackelyn Ayala Arredondo identificó las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad visual para desplazarse de manera segura. Según explicó en entrevista, también existía la necesidad de contar con herramientas que les permitieran anticipar obstáculos en su camino.

Las creadoras plantean un modelo de negocio de triple impacto. En el ámbito económico, buscan consolidar una empresa rentable y sostenible. En el social, pretenden atender las necesidades de las personas con discapacidad visual. En el ambiental, proponen el uso de componentes que reduzcan su impacto en el entorno.

Para desarrollar el proyecto, los estudiantes conformaron una empresa escolar con áreas de producción, comercialización, finanzas y recursos humanos. Durante un año trabajaron en este ejercicio de emprendimiento, que les permitió desarrollar y presentar su producto ante Junior Achievement México.

Apoyo del plantel y necesidad de patrocinios para el viaje

Junior Achievement México cubrirá los gastos de avión desde la Ciudad de México, así como el hospedaje y la alimentación durante la estancia en Ecuador. Sin embargo, el equipo todavía necesita aproximadamente 5 mil pesos para cubrir los traslados desde Valle de Santiago hasta la capital del país y el regreso.

Jorge Zamudio Guerrero, director del CETIS 149, informó que la convocatoria de Junior Achievement México reunió a más de 950 instituciones educativas de 28 estados del país. Señaló que el plantel respalda a las estudiantes y que buscan el apoyo de patrocinadores y de la comunidad para completar los gastos de traslado.

Tras obtener el reconocimiento nacional, NEXTCANE avanzará a la competencia internacional, en la que participarán empresas representantes de 17 países. Con esta participación, las estudiantes buscan llevar una propuesta de tecnología asistida al escenario internacional y demostrar que la innovación desarrollada en las aulas puede convertirse en una herramienta para atender problemas reales de la sociedad.