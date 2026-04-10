Neymar podría llegar al Cincinnati FC de la MLS: El club explora la posibilidad de fichar al astro brasileño

El Cincinnati FC de la MLS está interesado en fichar a Neymar Jr. para reforzar su plantilla. Se han iniciado contactos para conocer las condiciones del jugador. Además, se informa sobre el Clásico de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid, y el partido de la Liga Saudí entre Al Fateh y Al-Nassr.

El Cincinnati FC, equipo de la Major League Soccer ( MLS ), está explorando la posibilidad de fichar a Neymar Jr., la estrella brasileña. Según fuentes estadounidenses, el club ha iniciado contactos con el entorno de Neymar para sondear su interés en jugar en la MLS y conocer sus expectativas deportivas y económicas. Estos acercamientos se encuentran en una fase preliminar y no constituyen una negociación formal, sino una investigación inicial para determinar la viabilidad de la operación.

El Cincinnati busca sumar jugadores de renombre mundial a sus filas, y Neymar podría ser el próximo en unirse a la liga estadounidense como jugador franquicia, una posición que le permitiría gozar de un salario elevado y un estatus especial dentro del equipo.\La llegada de Neymar al Cincinnati FC, en caso de concretarse, presentaría desafíos para el club. Actualmente, el equipo tiene ocupadas sus tres plazas de jugador franquicia. Esto obligaría al club a realizar ajustes en su plantilla, posiblemente liberando a alguno de los jugadores franquicia existentes. Además, el fichaje de Neymar dependería de su situación contractual con el Al-Hilal, equipo con el que tiene contrato hasta enero de 2025, y su posible regreso al Santos, club en el que debutó profesionalmente. Neymar ha expresado su deseo de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección brasileña, por lo que su decisión sobre su futuro profesional podría estar influenciada por su objetivo de mantener un alto nivel competitivo para ser convocado. La MLS se perfila como una opción atractiva para jugadores de talla mundial, ofreciendo un equilibrio entre competitividad y proyección mediática, lo que atrae a futbolistas como Neymar que buscan nuevos retos y una experiencia diferente al final de sus carreras.\En otras noticias futbolísticas, el Barcelona y el Real Madrid se enfrentaron en un emocionante Clásico en la Copa de Leyendas 2026. Javier Saviola fue la figura del partido, anotando un doblete que le dio la victoria al Barcelona 2-1 sobre el Real Madrid. Fernando Hierro marcó el gol del Real Madrid, manteniendo la emoción hasta el final del encuentro. El partido estuvo lleno de nostalgia, calidad y momentos memorables para los aficionados. El Clásico de Leyendas revivió la rivalidad histórica entre los dos clubes más importantes de España, ofreciendo un espectáculo lleno de goles y emociones. En la Liga Saudí, el Al Fateh derrotó al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo por 3-2 en un partido vibrante. Los goles fueron anotados por Cristiano Ronaldo para el Al-Nassr, mientras que el Al Fateh contó con goles de Mourad Batna, Matheus Machado y Matías Vargas, el encuentro ofreció un espectáculo lleno de emociones. La Liga Saudí sigue siendo un destino atractivo para jugadores de renombre mundial, y el desempeño de Cristiano Ronaldo sigue siendo un punto focal de atención para los fanáticos del fútbol





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