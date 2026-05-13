NFL anunció regreso oficial a Ciudad de México en noviembre 2026

La NFL anunció oficialmente el regreso de la temporada regular a la Ciudad de México con un atractivo duelo entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings programado para noviembre de 2026.

La NFL oficializó el esperado regreso de la temporada regular a la Ciudad de México el próximo 22 de noviembre de 2026 con un atractivo duelo entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings programado para noviembre de 2026 en el Estadio Azteca .

El partido en la Ciudad de México será una parte de una gira internacional que también incluirá compromisos en Londres, París, Madrid, Múnich, Río de Janeiro y Melbourne. El encuentro en la Ciudad de México representará el retorno de la NFL a suelo mexicano luego de una pausa obligada por las remodelaciones del Estadio Banorte rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026





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