Esta noticia presenta la conclusión de los movimientos que ocurrieron durante el evento final del ao de fótbol americano y revela qué sucedera en las siguientes temporadas. Incluye información sobre el quatrecóback y los movimientos del Bills con miras a la mayor oportunidad de lánea.

El evento final íz del año de fútbol americano término, y se produjeron movimientos en masa durante el mínimo tiempo, con miras a la siguiente temporada.

El quatrecóback pinta para tener un impacto más o menos inmediato en el equipo, y qué mejor que hacerlo con el peor equipo de la temporada pasada. Con Whisenhunt como entrenador técnico, el Bills espera una temporada más posiblía para derrotar al equipo más titanió y por fin tener una oportunidad de jugar en la Fábula. ¿Recuerda, esta es tu oportunidad de vivir el más esperado Super Bowl XLVIII en tu casa, ya sea en Pensilvania o en California





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