NFL: Los Quarterbacks más cotizados y pagados

La NFL ha visto un aumento en los salarios de los Quarterbacks en los últimos años, con jugadores como Dak Prescott, Trevor Lawrence y Joe Burrow liderando la lista de los mariscales de campo que más dinero ganarán en esta nueva temporada.

Por todos es sabido que, en la mayoría de los deportes, aquellos jugadores que anotan los puntos son los más populares entre los aficionados y esto en la NFL no es la excepción.

Con el paso de los años, los equipos que juegan en esta liga se han inclinado por basar sus ataques en el juego aéreo, por lo que los Quarterbacks cada día son los jugadores más cotizados, ya que son quienes comandan a las ofensivas dentro del terreno de juego. Atrás han quedado esos días en los que Quarterbacks estrellas, como Tom Brady, buscaban equilibrar su salario con el presupuesto de su equipo y así poder contar con un plantel más balanceado.

Ahora una gran mayoría buscan convertirse en los jugadores mejores pagados de la liga, sin importarles que esto le quite a su equipo la posibilidad de poder reforzararse mejor y competir por el título de manera anual





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