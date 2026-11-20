Conoce las estrictas reglas de ingreso y los precios de reventa para el duelo de los 49ers contra los Vikings en el Estadio Banorte este domingo 22 de noviembre.

La capital mexicana se prepara para recibir la fiebre del fútbol americano con la confirmación del NFL Mexico City Game 2026, un evento de alto perfil que enfrentará a los San Francisco 49ers contra los Minnesota Vikings en el Estadio Banorte. La organización de la liga ha detallado las medidas de seguridad y logística que los aficionados deberán observar para garantizar una entrada ordenada al recinto deportivo durante este encuentro.

Reglamento estricto de objetos permitidos

La NFL ha confirmado la aplicación rigurosa de su reglamento de acceso para agilizar los filtros de revisión y asegurar la seguridad de todos los asistentes presentes en el Estadio Banorte. Uno de los aspectos más críticos para los espectadores es la ausencia total de servicios de resguardo de pertenencias o paquetería en las inmediaciones del inmueble, lo que obliga a planificar con antelación lo que se llevará al interior.

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Quienes intenten ingresar con mochilas tradicionales, bolsos de gran tamaño o cualquier artículo que no cumpla con las normas oficiales, se encontrarán con la imposibilidad de acceder al estadio y no contarán con opciones para dejar sus objetos en la puerta. Esta medida busca eliminar cuellos de botella en los torniquetes y reducir los tiempos de espera para el ingreso masivo de aficionados.

De acuerdo con las especificaciones técnicas publicadas, cada asistente tiene derecho exclusivo a portar una sola bolsa transparente fabricada en plástico, vinil o PVC, la cual no puede exceder las medidas de 30.5 x 15.25 x 30.5 centímetros. Como alternativa, se acepta una bolsa resellable tipo Ziploc de un galón, siempre y cuando cumpla con la condición de transparencia total para facilitar las inspecciones visuales rápidas.

Adicionalmente a la bolsa principal transparente, se permite la entrada de un bolso de mano pequeño que no requiera ser translúcido, como una cartera o clutch, con dimensiones máximas de 11.4 x 16.5 centímetros. En cuanto al uso de cangureras o mochilas, estas solo serán admitidas si son completamente transparentes y respetan estrictamente las medidas establecidas, prohibiéndose el uso de hebillas o adornos metálicos que dificulten la visualización del contenido interno por parte de los agentes de seguridad.

Precios de reventa y disponibilidad de boletos

A dos días de la celebración programada para el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 19:20 horas, la venta de localidades en la taquilla oficial del Estadio Banorte se ha agotado por completo. Los precios originales de las entradas oscilaron entre los 2,108 y los 19,400 pesos mexicanos, dependiendo de la zona seleccionada y el nivel de experiencia VIP contratada, dejando sin disponibilidad el canal directo de la plataforma oficial.

Frente a esta demanda insatisfecha, el mercado de reventa ha tomado protagonismo con ofertas que reflejan la alta expectativa del público. Las plataformas de segunda mano concentran la oferta de entradas desde los 8,519 pesos para las cabeceras altas del tercer nivel, hasta alcanzar promedios de 154,000 pesos en las zonas centrales del primer nivel.

En el extremo superior del mercado especulativo, los precios llegan hasta los 388,795 pesos, equivalentes a 21,000 dólares, para las localidades preferenciales y las áreas de hospitalidad. Esta disparidad en los costos subraya la necesidad de informar a los aficionados sobre las opciones reales disponibles fuera de los canales autorizados y los riesgos asociados a la adquisición de entradas en este segmento.

Prevención de fraudes y sistema digital

Tanto la NFL como laboletera del evento han exhortado a los aficionados a evitar compras realizadas en redes sociales o con revendedores no verificados a las afueras del inmueble, acciones que pueden derivar en fraudes financieros. La organización insiste en que ninguna transacción informal garantiza la validez del acceso al estadio, poniendo en riesgo tanto la inversión económica como la posibilidad de asistir al encuentro.

Es fundamental recordar que todos los accesos operan bajo el sistema digital SafeTix, lo que implica que no se aceptarán capturas de pantalla ni boletos impresos en los torniquetes de entrada. Por esta razón, cualquier adquisición de última hora debe realizarse únicamente mediante la transferencia electrónica oficial del boleto a la cuenta del comprador, asegurando así la integridad de la entrada.

Detalles de fecha, hora y sede del partido

El duelo correspondiente a la Semana 11 de la temporada regular de la NFL se disputará el próximo domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte, ubicado en la Ciudad de México. Este partido representa un hito importante para el deporte en la región y confirma la consolidación de la liga estadounidense en el mercado latinoamericano.

La patada inicial, conocida oficialmente como kickoff, está programada para las 7:20 p. m. siguiendo la hora del centro de México, lo que sitúa el evento en el horario estelar de la programación Sunday Night Football. Los aficionados que hayan logrado adquirir sus entradas deben prepararse para seguir estas reglas estrictas de ingreso y disfrutar de un encuentro deportivo de talla mundial.