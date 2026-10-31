Ángela Aguilar y Christian Nodal enfrentan críticas por fotografía romántica frente a ofrenda del Día de Muertos

La pareja de cantantes, Ángela Aguilar y Christian Nodal, ha generado controvercia en redes sociales al publicar una fotografía en la que posan de manera romántica frente a un altar del Día de Muertos. A pesar de ser una tradición mexicana, la imagen ha sido criticada por algunos usuarios que consideran inapropiado mezclar momentos personales con un homenaje a los difuntos. La relación de los artistas ha estado marcada por el escrutinio público desde su inicio, y esta publicación ha reavivado debates sobre la privacidad y el respeto a las costumbres familiares.

Ángela Aguilar y Christian Nodal han dividido los comentarios en redes sociales tras compartir una foto romántica frente a la ofrenda del Día de Muertos.

Los cantantes han estado en el centro de la crítica desde que hicieron público su romance en junio de 2024, se casaron y disfrutan de una vida de casados relativamente alejados del ojo público. Ángela, quien ha sido la más atacada por ser señalada como la "tercera en discordia", cuando Christian estaba aún con la argentina Cazzu, es quien suele compartir fotos de sus momentos en casa junto a Christian; en esta ocasión aparecen sentados frente a frente en una pose romántica, teniendo a la ofrenda de espaldas.

En el tradicional altar se observan flores de cempasúchil, veladoras, comida y las fotografías de sus familiares fallecidos, como los abuelitos de Ángela, Antonio y Flor Silvestre. Para muchos, la romántica pose frente a la ofrenda era innecesaria, sobre todo compartir la foto en redes.