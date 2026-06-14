Nick Jonas regresa al cine con 'Power Ballad' y reflexiona sobre la fama, la música y la recuperación del público

El cantante y actor Nick Jonas habla sobre su nuevo papel en la película 'Power Ballad', junto a Paul Rudd, y comparte reflexiones sobre la evolución de su carrera, las diferencias entre el éxito en la música y el cine, y la importancia de las experiencias compartidas tras la pandemia. También profundiza en los paralelismos entre la ficción de su personaje -un exintegrante de banda juvenil que busca revitalizar su carrera- y su propia trayectoria profesional.

Nick Jonas regresa a sus raíces actorales. Aunque es mundialmente conocido por la música que creó junto a sus hermanos en los Jonas Brothers , sus primeros pasos en la fama los dio precisamente a través de la pantalla, con apariciones en el Canal Disney junto a estrellas como Miley Cyrus en Hannah Montana y posteriormente protagonizando junto a Demi Lovato las tres entregas de Camp Rock.

Casi dos décadas después, aquella generación que lo siguió en su infancia hoy ronda los 30 años y es precisamente ese público, ahora adulto, el que podrá verlo nuevamente en la pantalla grande, esta vez compartiendo créditos con Paul Rudd en la comedia 'Power Ballad'. ¿Las expectativas de éxito en el cine se miden igual que en la industria musical?

Supongo que el éxito realmente depende de las expectativas que tengas, de las metas que te traces en el paisaje que tienes por delante. También creo que los rankings y la forma de consumir música cambiaron enormemente en la última década. Hoy, solo espero que mi música genere algún tipo de impacto en la vida de alguien, que alguien pueda tomar lo que yo viví y aplicarlo a sus propias circunstancias, que lo sientan como algo propio.

Una vez que mi música sale al mundo, deja de ser mía y pasa a pertenecerle a la gente. Al menos, yo lo veo así. ¿Y la fama en el cine? El cine es diferente porque lo usamos como una vía de escape del resto del mundo, donde a veces la vida puede parecer un desafío, especialmente ahora.

Tal vez por eso acepté un proyecto como 'Power Ballad', porque siento que puede aportar un poco de luz o brillo a la vida de las personas. ¿Crees que el cine puede recuperar las recaudaciones millonarias de un público que se había alejado, de la misma forma que la música lo está haciendo con los conciertos en vivo?

Buena pregunta… pienso que la experiencia personal, el impacto emocional que genera una canción, una película o un concierto en vivo no se compara con nada en el mundo. Pasamos demasiado tiempo mirando la pantalla de un teléfono, totalmente aislados… No tengo ninguna autoridad para opinar, pero en mi caso, después de vivir dos años largos de encierro, nos dimos cuenta de la suerte que es poder compartir momentos con otras personas.

Estoy agradecido de poder volver a hacer lo que hacía antes y quizás ser una pieza más del rompecabezas que nos ayude a todos a valorar la importancia de vivir experiencias en vivo, como un concierto. ¿No es maravilloso poder reírnos de algo, mirando a la izquierda o la derecha, sin sentirte como un loco encerrado en tu casa? Es como estar en una noche alrededor de una fogata, cantando con amigos, disfrutando la vida al aire libre.

En ese sentido, creo que la pantalla grande siempre nos va a acercar. Los resultados lo demuestran. Me parece fantástico ver que ciertas películas hoy superan los mil millones de dólares en recaudación. Me alegra que la gente se reúna para compartir una misma experiencia en esta vida loca donde tenemos la llave para desconectarnos y buscar algo hermoso en una sala de cine.

Sin ningún parecido con la realidad, aunque lo parezca, esta vez Nick Jonas interpreta a un cantante que intenta recuperar la fama que tenía cuando cantaba en una banda juvenil. Del otro lado de la historia, el título 'Power Ballad' hace referencia a la canción balada con la que él vuelve a ser famoso, aunque la palabra 'Power' esconde la verdad: le roba el tema al verdadero Rick Power, que lo compuso originalmente.

Y justamente en ese personaje, Paul Rudd da vida a uno de esos desconocidos cantantes que nunca tuvieron éxito y que buscan al menos un poco de reconocimiento, porque sin pruebas que lo demuestren, ni siquiera sus amigos o su familia le creen la verdad que solo ellos -y los espectadores- conocen. ¿Podemos hablar del paralelismo entre la ficción y la realidad del cine, con tu personaje, el cantante que deja de ser tan famoso cuando abandona una banda juvenil?

El año 2014 o 2015 fue un capítulo en mi vida en el que, junto a mis hermanos, pusimos punto final a aquella etapa y yo elegí separarme para cantar en solitario. Tal cual como en la historia de la película, me hice las mismas preguntas que se plantea mi personaje… ¿Podré volver a hacerlo otra vez? ¿Podré cruzar la montaña y llegar a la cima o al menos divisarla? ¿La fama es un cuento?

¿Es tan fácil recuperarla como perderla? ¿Sabes qué? Tengo la suerte de darme cuenta de que el éxito se basa en la verdadera colaboración y que los picos más altos pueden convertirse en un lugar de descanso para el próximo momento en que quieras escalar más alto. Y estoy agradecido por quienes me ayudaron a encontrar mi voz, mi sonido.

En la película, mi personaje sabe lo que quiere, solo le falta un toque de magia, que encuentra cuando conoce al otro personaje interpretado por Paul Rudd. ¿Qué opinas de esa parte en la que tu personaje se adueña de esa canción 'mágica' que compuso otro cantante? ¿Suele pasar en la vida real?

Y… puede ocurrir que estés en un grupo donde surge la idea de una canción y, sin que sea nada intencional, se te queda en la mente para aparecer un par de días después como la idea de una nueva canción





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