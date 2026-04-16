Nicolás Ibáñez de Cruz Azul sufre grave lesión muscular y se complica su participación en la Liguilla

El delantero de Cruz Azul, Nicolás Ibáñez, ha sido diagnosticado con una ruptura muscular en la pierna derecha, lo que pone en duda su participación en las fases finales del torneo.

La preocupación se ha instalado en La Noria tras el anuncio oficial del Club Cruz Azul sobre el estado de salud de su delantero estrella, Nicolás Ibáñez . El ariete argentino se vio obligado a abandonar el terreno de juego durante el Clásico Joven contra el América, un partido de gran relevancia que culminó con una intensa batalla deportiva y, lamentablemente, con una mala noticia para la escuadra cementera.

Ibáñez sintió un dolor agudo e incapacitante en su pierna derecha, lo que obligó a su sustitución antes de que concluyera la primera mitad del encuentro. Inicialmente, el técnico Nicolás Larcamón había expresado su temor a una lesión muscular, una apreciación que lamentablemente se ha confirmado tras una serie de exámenes médicos exhaustivos.

Tras el partido, la inflamación en la zona afectada dificultó la evaluación inmediata de la gravedad de la lesión. Sin embargo, una vez que la hinchazón disminuyó, el cuerpo médico del Cruz Azul procedió a realizar las pruebas de imagen necesarias para obtener un diagnóstico preciso.

El club, a través de un comunicado oficial, informó que se descartaron por completo las preocupaciones sobre una posible afectación en el tendón de Aquiles, una lesión que hubiera sido aún más grave y prolongada. No obstante, la confirmación de una ruptura muscular significativa en los músculos gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha ha encendido las alarmas.

Esta lesión, de considerable entidad, implicará un periodo de inactividad para Ibáñez y pone en serios aprietos su participación en la recta final del torneo, especialmente en la esperada Liguilla.

El comunicado emitido por la institución cementera detalla con precisión el diagnóstico: 'CF Cruz Azul informa que, una vez que mejoraron las condiciones de inflamación hoy se aplicaron las pruebas de imagen a nuestro jugador Nicolás lbáñez. El cuerpo médico institucional pudo confirmar una ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha, sin afectación en el tendón de Aquiles'.

Esta noticia representa un duro golpe para el equipo, que ha dependido en gran medida de la capacidad goleadora y el desequilibrio que Ibáñez aporta al ataque. La pregunta que resuena entre la afición y el cuerpo técnico es clara: ¿cuándo regresará Nicolás Ibáñez a las canchas?

El club, de manera prudente, no ha establecido un plazo definido para su reincorporación. La recuperación de Ibáñez dependerá de su evolución en las distintas etapas del proceso de rehabilitación. Sin embargo, basándose en la naturaleza de la lesión, se estima que el delantero podría estar inactivo por un mínimo de tres semanas.

Considerando que la Liguilla está programada para iniciar el próximo 2 de mayo, según el calendario oficial de la Liga MX, la presencia de Ibáñez en los Cuartos de Final se presenta como un escenario sumamente improbable. Su ausencia en esta crucial instancia del campeonato podría alterar significativamente las aspiraciones del Cruz Azul de conquistar el título, obligando al cuerpo técnico a buscar alternativas y a reconfigurar la estrategia ofensiva del equipo para afrontar los importantes desafíos que se avecinan en la liguilla





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