Nicolás Larcamón conquista la final delCopa MX 2023 y busca coronarse campeón con Cruz Azul en la Final delCopa MX 2023

Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul, buscará consagrarse en el partido más importante de la temporada, la final delCopa MX 2023 en donde buscará conquistar el título delPumas, al derrotar en la semifinal a Pachuca y haciendo explotar a los seguidores de Club Universidad con una victoria por goleada de 4-1 en la Jornada 17 del Clausura 2023. Ahora solo necesita dos encuentros más para coronarse campeón conCruz Azul y convertirse en el primer entrenador del club a llevarse un trofeo en su primera temporada en el banquillo.

Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul , buscará consagrarse en la final delCopa MX 2023 en donde buscará conquistar el título del Pumas superando en la semifinal a Pachuca y haciendo explotar C.U, tras una victoria por goleada de 4-1 en la Jornada 17 del Clausura 2023 contra Necaxa.

Posteriormente, se enfrentará al Atlas en los cuartos de final, ganando sus dos partidos y accediendo a las semifinales con global de 4-2. Ahora solo necesita dos encuentros más para levantar el trofeo de campeón delCruz Azul en la final que disputará con Necaxa, debutando con una victoria por goleada de 4-1 con el equipo ya clasificado a la Liguilla. Ahora solo le faltará siete partidos para sumar su primer trofeo a su palmarés, convirtiéndose e





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