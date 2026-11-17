Nicolas Cage deja el universo Marvel para trabajar en American Epic con Chris Pine. La serie de A24 lo sitúa como magnate de casinos en Las Vegas, marcando un nuevo rumbo televisivo.

Nicolas Cage dejará atrás su papel como Ben Reilly en el proyecto cancelado Spider-Noir para asumir el liderazgo de American Epic. Esta nueva serie, producida por A24, cuenta con la participación estelar de Chris Pine. El proyecto se presenta actualmente como un paquete que se ofrece a diversas plataformas de streaming.

Trama de American Epic en Las Vegas

La narrativa sitúa a Nicolas Cage interpretando a un magnate del sector de los casinos que opera en Las Vegas. Su personaje principal busca firmemente asegurar su legado empresarial dentro de la industria del entretenimiento. Frente a él se ubica el personaje de Bill Massey, interpretado por Chris Pine. Bill Massey es un pastor originario del Medio oeste estadounidense que también llega a la ciudad.

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Ambos protagonistas intentarán construir algo grandioso en la ciudad del entretenimiento. La dinámica entre el magnate y el pastor constituye el eje central de la trama. No se han revelado detalles específicos sobre la naturaleza de sus esfuerzos conjuntos. Tampoco se ha confirmado el número total de episodios que componen la serie.

Equipos creativos y roles de producción

El guion está a cargo de un escritor procedente de Cut To. Esta compañía está estrechamente asociada con el estudio A24, lo que garantiza un perfil de alta calidad cinematográfica. La participación de ambos actores actúa como el núcleo del paquete comercial que se ofrece a las plataformas.

El proyecto incluye a Novak como productor ejecutivo. Este rol se comparte junto con Chris Pine e Ian Gotler, quien representa a Barry Linen Motion Pictures. Ian Gotler cuenta con un historial sólido como actor, escritor y productor ejecutivo.

Los nombres de los creadores no han compartido escenas durante el desarrollo. Esta situación marca la primera vez que Nicolas Cage y Chris Pine colaboran en pantalla. Para Chris Pine, esta serie representa su primer papel televisivo importante después de completar sus proyectos previos en el cine.

Contexto de Spider-Noir y salida de Prime Video

La decisión de Cage llega después de que Prime Video cancelara Spider-Noir a principios de septiembre. La serie solo logró completar una única temporada con ocho episodios en streaming. A pesar de esto, el programa recibió once nominaciones al premio Emmy.

Spider-Noir mostraba a Cage como Ben Reilly, un investigador privado ambientado en Nueva York durante los años treinta. El personaje debía enfrentar su pasado como superhéroe. Cage ha expresado que la cancelación le produjo alivio inmediato. Considera que había completado todo lo que deseaba hacer con ese personaje específico.

El actor afirmó que nunca quiere quedarse atrapado repitiendo un papel. Esta filosofía explica su disposición para cambiar de proyecto rápidamente. La experiencia en Spider-Noir también estuvo marcada por diferencias técnicas con Amazon.

Posicionamiento sobre inteligencia artificial

Durante la Comic Con de Nueva York, Cage habló abiertamente de sus discrepancias con Amazon. El conflicto principal giró en torno al uso de inteligencia artificial en las producciones. Cage reveló que se negó a firmar la autorización relacionada con Spider-Noir debido a estos usos.

El actor declaró explícitamente que no es favorable al empleo de inteligencia artificial. Indicó también que probablemente no volvería a trabajar con ese estudio en el futuro. Este posicionamiento ético define gran parte de su carrera reciente en proyectos importantes.

Trayectoria previa y próximos pasos

Nicolas Cage tiene una extensa trayectoria previa en medios televisivos. Su primer crédito fue en The Best of Times, un piloto de 1981. En esa ocasión estuvo acreditado bajo su apellido de nacimiento, Nicolas Coppola.

Su historial incluye presentaciones en Saturday Night Live en 1992. También realizó una intervención especial en la edición de 2012. Además, participó en el documental Hollywood Stars: A Century of Cinema en 1994.

La serie The Dresden Files de 2007 también forma parte de su historial. En ese proyecto tuvo funciones de producción ejecutiva junto a su trabajo actoral. Recientemente, su opinión sobre la cancelación de Spider-Noir ha generado interés mediático.

Los próximos pasos incluyen la difusión oficial de los detalles de American Epic. Se espera conocer la plataforma de lanzamiento oficial próximamente. La historia mantendrá el foco en la construcción de un legado en Las Vegas.