Análisis sobre la posible nevada en zonas altas de la CDMX, su rareza histórica desde 1967 y el significado cultural de cepayahuitl para los mexicas.

Las elevaciones montañosas de la Ciudad de México presentan un escenario de alta probabilidad de acumulación de precipitación sólida durante la noche del viernes, un fenómeno meteorológico que ha captado la atención pública debido a su rareza en las áreas urbanas centrales. Esta alerta inmediata se basa en las condiciones actuales de la atmósfera y los modelos predictivos emitidos por las autoridades competentes, quienes monitorizan de cerca la trayectoria de las masas de aire frío que se desplazan hacia el valle capitalino.

Origen Histórico de las Nevadas en la Capital

La última vez que la Ciudad de México experimentó una nevada significativa fue el 11 de enero de 1967, un evento meteorológico que marcó un hito en la memoria colectiva de la ciudad. En aquella ocasión, una intensa masa de aire polar invadió la región, provocando una acumulación de varios centímetros de nieve en las zonas altas, como el Ajusco, y cubriendo de blanco puntos icónicos del Valle, como el Ángel de la Independencia y el Zócalo. Este suceso histórico demuestra que, aunque infrecuente, la nieve no es imposible en la capital, aunque su presencia se limita casi exclusivamente a las áreas montañosas en la actualidad.

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Contexto Cultural y Meteorológico Azteca

Los aztecas, quienes habitaban este valle hace siglos, conocían perfectamente el frío y la nieve, integrando estos fenómenos en su cosmovisión y vida cotidiana. De acuerdo con la documentación histórica recopilada por Bernardino de Sahagún, los mexicas anticipaban que el frío duraba 120 días del año, un cálculo que se corresponde con el invierno y parte de las estaciones contiguas. La nieve era conocida bajo el término cepayahuitl, una manifestación natural que los indígenas observaban con cautela y respeto, entendiendo su impacto directo en las ciclos agrícolas y la fertilidad de la tierra.

Perspectivas de Protección Civil y Cambio Climático

En tiempos modernos, la nieve se ha convertido en un fenómeno exclusivo de las partes montañosas de la Ciudad de México, donde el Pico del Águila, en el Ajusco, suele ponerse blanco durante lo más profundo del invierno. Sin embargo, la nieve nunca baja de la montaña hacia la zona urbana; cuando mucho, el resto de la capital observa lluvias finas. El cambio climático y el proceso de desertificación que atraviesan los suelos de conservación capitalinos parecen alejar la promesa de una nevada en la Plaza de la Constitución, aunque el Valle de México convivió con la nieve de forma esporádica por siglos.

Registros Históricos y Datos del Siglo XX

Los periódicos de principios del siglo XX recogen registros de nevadas que impresionaron al entonces Distrito Federal, evidenciando un clima que era un poco más templado y con nevadas mucho más frecuentes en el pasado. El 11 de febrero de 1907, en el último tramo del porfiriato, una nevada cubrió la Ciudad de México, y este fenómeno se repitió en el invierno de 1920. Estos datos históricos son cruciales para contextualizar las actuales alertas, ya que muestran que la ciudad ha experimentado estos eventos, aunque la frecuencia ha disminuido notablemente en las últimas décadas.

Mitología, Leyendas y Predicciones Agrícolas

Las leyendas afirman que Moctezuma consumía nieve que traía el sistema de relevos desde el Popocatépetl, una obra de ficción pero fundamentada en documentación sólida sobre la vida cotidiana en Tenochtitlan. Sahagún señala que la nieve era considerada un pronóstico de cosecha buena, y que el año que venía sería muy fértil, siempre que no se presentara el granizo, variante que los aztecas temían por su capacidad de destruir las sementeras. Esta relación profunda con el clima resalta la importancia de comprender los eventos meteorológicos no solo como fenómenos físicos, sino como parte de la historia y cultura de la región.