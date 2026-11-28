Prógnostico detallado de la primera tormenta invernal en México 2026. Copos de nieve en zonas altas de CDMX y Edomex, junto con lluvias torrenciales en el occidente del país.

La primera tormenta invernal de 2026 impactará directamente al Centro y Occidente de México durante este fin de semana, generando un escenario meteorológico complejo que incluye bajas temperaturas y precipitaciones de alta intensidad. El fenómeno climático, impulsado por una masa de aire ártico, mantendrá condiciones de frío severo en múltiples entidades mientras avanza el sistema a través del territorio nacional.

Pronóstico de Nieve y Lluvias en la Capital

La Ciudad de México y el Estado de México se encuentran en el centro de atención debido a la alta probabilidad de precipitaciones intensas y la posibilidad histórica de caída de nieve. Para el sábado, se esperan lluvias fuertes en ambas demarcaciones, las cuales podrían mezclarse con aguanieve o nieve en las zonas montañosas ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar. Esta condición térmica extrema afecta directamente a las regiones elevadas de la capital y los municipios circundantes, creando un riesgo significativo para la circulación vial y la infraestructura local.

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Impacto Regional en el Occidente y Sur del País

El sistema invernal dejará una estela de lluvias de diversa intensidad en otras regiones clave del país. En Michoacán, Estado de México y Morelos, se proyectan lluvias muy fuertes, mientras que Puebla y Oaxaca experimentarán precipitaciones intensas. Guerrero sufrirá lluvias puntuales de carácter torrenciales, lo que incrementa la preocupación por posibles deslaves y afectaciones a la vivienda en estas zonas. Además, Tlaxcala y Veracruz también registrarán lluvias fuertes, consolidando una afectación amplia en el occidente y sur de la república.

Condiciones de Viento y Masa de Aire Ártico

La dinámica del frente frío número 8 modificará sus características térmicas, lo que provocará que deje de afectar al país, aunque sus remanentes generarán fenómenos locales significativos. Durante la mañana, persistirá un viento de componente norte con rachas que oscilarán entre 70 y 80 kilómetros por hora en el istmo y el golfo de Tehuantepec. Por otro lado, el frío a muy frío continuará en las entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del territorio nacional, estableciendo un contraste térmico marcado entre las regiones norte y sur.

Evolución Meteorológica para el Domingo

La situación cambiará drásticamente para el domingo cuando la primera tormenta invernal se debilitará y será reemplazada por una vaguada en altura. Este nuevo sistema se desplazará lentamente sobre el centro, oriente y sur de México, manteniendo la amenaza de lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, así como precipitaciones fuertes en Puebla. Durante la mañana, es posible que la nieve o el aguanieve regresen a las zonas por encima de los 2 mil 800 metros en Puebla y Veracruz antes de que la vaguada se posicione sobre el golfo de México al final del día.

Nuevos Frentes y Amenazas en el Norte

Mientras el sur y centro lidian con la vaguada residual, el norte del país se prepara para una nueva oleada. Un nuevo frente frío se aproximará a las regiones norte y noreste del territorio nacional durante la mañana del domingo, generando fuertes rachas de viento que complicarán las condiciones para la navegación y el transporte en esas áreas. Paralelamente, un canal de baja presión sobre el sureste, combinado con la humedad del golfo de México y el mar Caribe, favorecerá lluvias y chubascos en la península de Yucatán y sus alrededores, cerrando un fin de semana meteorológicamente activo y complejo para la nación.