Niña de 6 años asesinada por su hermano en Brasil

Una niña de 6 años de edad fue asesinada por su hermano en la localidad de Córrego Mumbuca, zona rural de Pavao, en el Vale do Mucuri en Brasil. La policía informó que el hermano de la víctima, un niño de 12 años, encontró una espingarda sobre una cama y efetuó el disparo que causó la muerte de la niña.

Este viernes 5 de junio, una niña de 6 años de edad fue asesinada por su hermano tras recibir un disparo por error en la localidad de Córrego Mumbuca, zona rural de Pavao, en el Vale do Mucuri en Brasil .

La Policía Militar informó que una enfermera del municipio habló con la policía tras recibir el reporte de un tiroteo y según Marcelo Furtado de Oliveira Júnior, la llamada se recibió en el número de emergencias, causando conmoción en la zona debido a la causa de la muerte de la menor. La niña de 6 años, Isadora, murió instantáneamente después de recibir un disparo en la oreja.

Tras la llegada del Servicio Móvil de Emergencias Médicas (SAMU), se determinó que la niña había sufrido una herida de bala en la oreja y no sobrevivió, falleciendo en el lugar de los hechos. El hermano de la víctima, un niño de 12 años, afirmó que encontró una espingarda sobre una cama y efetuó el disparo.

La madre de la niña contó que escuchó el tiro y encontró a su hija caída en el suelo, lo que causó una gran conmoción en la zona





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asesinato Niña Hermano Brasil Tiroteo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Persépolis de Marjane Satrapi: La Historia de una Niña Iraní Que Terminó Conquistando al MundoTras la muerte de Marjane Satrapi, recordamos cómo Persépolis, la historia de una niña iraní durante la Revolución Islámica, se convirtió en una obra universal.

Read more »

Los Knicks dejaron de ser una historia simpática para convertirse en una amenaza históricaNueva York venció a San Antonio en el Juego 1 de las Finales de la NBA, extendió su racha en playoffs y puso presión sobre Victor Wembanyama y los Spurs

Read more »

Jugada de locura casi deja lesionado a una estrella de Brasil en los entrenamientos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™En los entrenamientos de la Selección de Brasil hubo una jugada que casi termina en lesión

Read more »

Galilea Montijo recibe romántica felicitación de su novio por su cumpleaños 53: 'Te amo mi moquito precioso'La conductora y el modelo español desean convertirse en padres de una niña

Read more »