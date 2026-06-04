Niño mexicano logra autógrafos y fotos con la selección sudafricana en hotel de concentración durante la gira preparatoria al Mundial 2026

Luchito, un pequeño mexicano, visitó al equipo de Sudáfrica en su hotel en Pachuca, obtuvo firmas en su álbum del Mundial 2026 y protagonizó una fila de jugadores que posaron y le firmaron camisetas, convirtiéndose en la historia más compartida de la gira preparatoria.

Luchito, un niño mexicano de ocho años, decidió viajar al hotel donde se alojaba la selección sudafricana de fútbol mientras el conjunto africano estaba de gira por México como parte de sus preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con un álbum de cromos del Mundial bajo el brazo, el pequeño soñaba con conseguir los autógrafos de los jugadores que, según los rumores, pasarían por el recinto en los próximos días. Al día siguiente del arribo de los sudafricanos a la ciudad de Pachuca, Luchito se situó frente al edificio del hotel y esperó pacientemente a que el primer futbolista cruzara la entrada.

Cuando los integrantes del equipo comenzaron a aparecer, el entusiasmo del niño no se hizo esperar: los jugadores se acercaron a él, firmaron varias páginas del álbum y posaron para fotos. El momento fue captado por los presentes y rápidamente difundido en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a comentar la inesperada cercanía del grupo con el fanático más joven.

Sin embargo, la anécdota tomó un giro inesperado cuando, una vez firmados los cromos, los futbolistas decidieron prolongar la interacción formando una fila detrás del niño para sacarse fotografías y, en algunos casos, firmar también las camisetas que Luchito llevaba consigo. Las imágenes muestran a varios jugadores, entre ellos el capitán del equipo, alineados en una fila casi ordenada, mientras el pequeño sonreía y extendía los brazos para tomarse la foto con cada uno de ellos.

En los videos, se percibe una atmósfera de camaradería y diversión: los sudafricanos bromean entre sí, hacen gestos con las manos y, en un par de ocasiones, se inclinan para tocar la cabeza del pequeño. La espontaneidad de la escena llamó la atención de miles de internautas, que elogiaron la humildad del grupo y la alegría del niño, calificándola como uno de los momentos más entrañables de la gira de preparación.

La visita de Luchito coincidió con la estancia de la selección sudafricana en Pachuca, donde el equipo ha estado realizando entrenamientos tácticos y amistosos contra equipos locales para afinar los últimos detalles antes del inicio del certamen mundial. La directiva de la Asociación Sudafricana de Fútbol emitió un comunicado agradeciendo la cálida recepción del público mexicano y destacando la importancia de acercarse a los aficionados, especialmente a los más jóvenes, como parte de una estrategia de difusión y fortalecimiento de la imagen del fútbol africano en el ámbito internacional.

Además, el relato de la interacción fue recogido por varios medios deportivos, que resaltaron la capacidad del deporte para generar puentes entre culturas y generaciones. La historia de Luchito se convirtió en tendencia en Twitter y TikTok, generando miles de reproducciones y comentarios que exaltaban la humanización de los jugadores, la inocencia del niño y el valor de los momentos espontáneos fuera del terreno de juego.

En un país donde el fervor futbolístico está a la orden del día, este episodio demostró que el verdadero espectáculo a veces ocurre fuera de los estadios, en los pasillos de los hoteles, donde la pasión y la simpatía pueden crear recuerdos imborrables para los aficionados de todas las edades





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