Mientras Texas celebra Acción de Gracias, niños detenidos en el centro de Dilley sufren negación de alimentos y violaciones del acuerdo Flores, según testimonios de crueldad y denuncias de condiciones precarias en instalaciones privadas bajo la supervisión de ICE.

Mientras millones de familias en Texas se reúnen para celebrar la festividad de Acción de Gracias con tradicional abundancia y gratitud, una realidad截然不同 y dolorosa está ocurriendo en las instalaciones del Centro de Procesamiento de Dilley, donde numerosos niños inmigrantes pasarán estas fechas de luto tras ser separados de sus familias o detenidos por las autoridades de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ( ICE).

Esta situación ha generado una profunda preocupación y indignación generalizada, ya que los testimonios recogidos indican que, durante las celebraciones del año pasado, a los menores y sus familias se les mostró un banquete festivo organizado por el personal de la compañía privada operadora del centro, solo para ser negados posteriormente el acceso a la comida y la alegría, dejándolos en un estado de profundo dolor y lágrimas. Los expertos legales y las organizaciones de derechos humanos están criticando duramente estas acciones, calificándolas de crueldad extrema, especialmente cuando se contrastan con las promesas de bienestar que supuestamente se les ofreció.

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Denuncias sobre condiciones precarias en el centro

Esta no es una situación aislada, pues ocurren paralelamente a graves denuncias sobre las condiciones precarias en las que se encuentran los menores, incluyendo falta de alimento adecuado, problemas en la calidad del agua y deficiencias médicas significativas, lo que ha llevado a varias familias a temer por la salud y el futuro de sus hijos, como en el caso de una estudiante de enfermería cuya única referencia familiar ha sido arrebatada por la detención.

La administración del presidente Donald Trump ha enfrentado un escrutinio constante desde la reapertura de esta instalación, la cual es el único centro de detención familiar de su tipo en todo el país, y por la cual han transitado miles de niños en el último año y medio. Las denuncias no se limitan a la festividad actual, sino que también abarcan incidentes similares durante la Navidad anterior, donde se reportó la presencia de un personaje vestido como Santa Claus, pero a los niños se les impidió interactuar con él, evidenciando un patrón de tratamiento deshumanizador que continúa bajo la lupa de la opinión pública y las agencias de control.