Nintendo amplía catálogo de música de Zelda Ocarina of Time en Switch 2

Nintendo añade 7 nuevas melodías del remake de Ocarina of Time a la app Nintendo Music, accesible con suscripción al servicio online. Descubre los temas disponibles y cómo escucharlos hoy.

Nintendo ha confirmado la incorporación de nuevas composiciones musicales del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time a su plataforma de streaming Nintendo Music . Esta actualización coincide con el lanzamiento del juego renovado para la consola Nintendo Switch 2 , ofreciendo a los jugadores una forma inmersiva de revivir la experiencia auditiva de Hyrule.

La compañía japonesa ha expandido el catálogo de su aplicación gratuita, que anteriormente se limitaba a la canción principal del título clásico. Ahora, los suscriptores pueden acceder a siete temas adicionales que recorren los escenarios más emblemáticos de la aventura de Link. Esta recopilación especial proporciona casi media hora de audio de alta calidad para disfrutar en cualquier dispositivo.

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Nuevas melodías del remake en la app

Los nuevos tracks añadidos corresponden a ubicaciones clave que los usuarios exploran durante la narrativa del juego. La lista incluye temas icónicos que han definido la identidad sonora de la franquicia durante décadas. Entre los lugares representados se encuentran la Kokiri Forest , un entorno natural lleno de vida que sirve como inicio de la historia.

La Hyrule Field también cuenta con su composición, evocando la vastedad del campo abierto que los jugadores recorren. El Market aporta el bullicio característico de la ciudad principal, mientras que el Kakariko Village mantiene su atmósfera tranquila y tradicional. Estos temas permiten a los fans reconectar con los momentos memorables de exploración y descubrimiento.

Contexto del lanzamiento y disponibilidad

La Nintendo Switch 2 sirve como el vehículo principal para esta nueva versión del juego, atrayendo tanto a veteranos como a nuevas generaciones de jugadores. Nintendo no ha revelado fechas específicas para la inclusión del resto de la banda sonora original en la aplicación. Sin embargo, la estrategia de lanzamientos progresivos sugiere que podrían agregarse más pistas en el futuro próximo.

Esta práctica de expansión gradual del catálogo musical se alinea con las estrategias de contenido del editor. La empresa ha realizado adiciones similares para otros lanzamientos recientes, manteniendo el interés de la comunidad de oyentes. La comunidad espera con ansias si se completará el catálogo sonoro completo del remake en próximas actualizaciones.

Cómo acceder a la experiencia musical

Para escuchar estas composiciones, los usuarios deben contar con una suscripción activa a Nintendo Switch Online . La aplicación Nintendo Music es un beneficio incluido en el membresía, sin costo adicional para los suscriptores. Está disponible para descarga gratuita en sistemas operativos iOS y Android, así como a través de navegadores web.

Los precios en México para el plan individual son de $79 MXN por un mes o $159 MXN por tres meses. Opciones anuales y familiares permiten el acceso sin tarifas extra por app para todos los miembros. Esta infraestructura asegura que los fans tengan una vía accesible para disfrutar del legado sonoro de Zelda Ocarina of Time en su dispositivo cotidiano.

Funciones y compatibilidad de la plataforma

Además de The Legend of Zelda , la app ofrece bandas sonoras de Super Mario , Animal Crossing , Pikmin , Splatoon y Pokémon . Los usuarios pueden extender las canciones en bucle durante 15, 30 o 60 minutos para sesiones de concentración o relajación prolongadas.

La funcionalidad de descarga permite escuchar pistas sin conexión a Internet, ideal para viajes o zonas con señal limitada. Un filtro contra spoilers oculta temas que revelen giros argumentales de juegos incompletos. La compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto integra la experiencia sonora en los recorridos diarios del conductor.