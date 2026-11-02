Nintendo confirma el remake de Ocarina of Time para Switch 2

Eiji Aonuma revela por qué Nintendo creó el remake de Ocarina of Time para Switch 2 y confirma que EPD Grupo 3 dirige el proyecto para educar a nuevos desarrolladores.

Eiji Aonuma, productor ejecutivo de la franquicia The Legend of Zelda, ha confirmado definitivamente el desarrollo de un remake para Nintendo Switch 2. Este anuncio pone fin a las especulaciones sobre la utilidad de modernizar un título clásico y aclara quién está detrás del proyecto. La decisión responde a necesidades internas de formación y a la celebración del 40.° aniversario de la IP.

Razones estratégicas para el remake

La decisión de crear una nueva versión de este juego legendario obedece a razones pedagógicas y estratégicas. Aonuma explicó que muchos desarrolladores actuales no están familiarizados con el legado original de la saga. Estos equipos solo han trabajado en títulos modernos y desconocen la estructura clásica que definió la serie.

Also read Nintendo tomó una decisión sorpresiva con un evento que habría por Halloween en Kirby Air Riders

El productor destacó que algunos miembros del equipo conocían el juego vagamente o lo jugaron en su infancia. Sin embargo, necesitaban comprender cómo interpretarían The Legend of Zelda: Ocarina of Time al desarrollar futuros juegos de la serie. Esta comprensión es vital para la evolución creativa de la franquicia.

Aonuma señaló que es importante que los encargados de la saga conozcan la estructura del juego y el estilo de desarrollo propuesto en el pasado. De esta forma, podrían tener ideas frescas para futuras entregas, independientemente de si tienen un corte clásico o moderno. La revisión de este título permite extraer nuevas perspectivas valiosas para el desarrollo futuro.

Educación del equipo de desarrollo

El creador expresó su deseo de que los nuevos desarrolladores comprendan los cimientos técnicos y narrativos del éxito anterior. Si logran captar esa esencia, creen que será increíblemente valioso para la innovación posterior. Esta búsqueda de conocimiento interno llevó a la conclusión de que ahora es el momento adecuado para volver a estudiar el clásico de Nintendo 64.

También existe un motivo relacionado con los jugadores actuales. La compañía quiere que los fans, acostumbrados a la fórmula de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, experimenten otra forma de jugabilidad. Queremos que experimenten ese tipo de jugabilidad lineal pero profunda que ofrecía el título original.

Nintendo buscaba presentar una estructura clásica a una audiencia que valora la libertad absoluta desde el principio. Ocarina of Time era el título ideal para mostrarles esta alternativa de diseño. Esto permite que los jugadores actuales apprecien la evolución del género y la historia detrás de los mecánicas modernas.

Estudio encargado del desarrollo

La identidad del estudio responsable de esta producción ha sido objeto de intensos debates entre la comunidad. Durante meses, los fanáticos se preguntaron cuál sería el equipo de desarrollo detrás de este remake. Se especuló con la posibilidad de que Grezzo, responsable de la versión 3D para Nintendo 3DS, liderara el proyecto.

También hubo teorías que apuntaban a Monolith Soft, estudio conocido por Xenoblade Chronicles y colaborador en otros proyectos importantes de Nintendo. Sin embargo, ninguna de estas compañías ha realizado el remake para la próxima consola. La incertidumbre persistía hasta la revelación directa de Aonuma.

El productor confirmó que el remake estuvo a cargo del Grupo de Producción número 3 de Nintendo Entertainment Planning & Development (EPD). Este grupo cuenta con creativos experimentados que han trabajado en entregas anteriores de la saga. Su conocimiento interno asegura la fidelidad y calidad del proyecto.

Iimpacto en la comunidad y futuro

El regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time es un acontecimiento muy importante para millones de jugadores. Ya sea porque disfrutaron el título original de 1998 o son fanáticos devotos de la franquicia, el anuncio genera gran expectativa. La llegada del remake coincide con la celebración del 40.° aniversario de la IP.

Los seguidores de la saga ahora están convencidos de que hacía falta una nueva versión. Esta renovación permite presentar la obra maestra a una nueva generación de jugadores. La fidelidad al original combinada con tecnología moderna promete una experiencia inolvidable.

El proyecto demuestra el compromiso de Nintendo con su patrimonio histórico y su futuro innovador. Al educar a su equipo interno, la compañía asegura que las futuras entregas mantengan la esencia que hizo famosa a la serie. Este enfoque integral fortalece la relevancia de la franquicia en el mercado actual.